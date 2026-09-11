El presidente Javier Milei encabezará este viernes un acto oficial por el Día del Maestro, en el que brindará un discurso dirigido a docentes y estudiantes. La actividad se realizará en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, y está prevista para las 11 horas.

Según informó Presidencia ante Agencia Noticias Argentinas, el mandatario buscará transmitir un mensaje a la comunidad educativa en un contexto marcado por debates sobre el funcionamiento del sistema de enseñanza, las condiciones del sector docente y los resultados obtenidos por Argentina en evaluaciones internacionales.

Uno de los puntos que forma parte del contexto educativo actual son los resultados de las pruebas PISA, que registraron una baja en las tres áreas evaluadas. Argentina obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática, con descensos respecto de la edición anterior realizada en 2022.

Además, el acto se desarrollará luego de la controversia generada por una exposición de Milei ante alumnos de la escuela secundaria ORT, realizada el 27 de agosto. Ese episodio derivó en denuncias penales presentadas por sectores de la oposición, quienes cuestionaron el contenido del discurso presidencial y plantearon presunto uso proselitista del ámbito escolar.

Desde el oficialismo no se informó hasta el momento el contenido completo del mensaje que brindará Milei durante la ceremonia. La actividad se enmarca dentro de la agenda institucional del Gobierno nacional por la fecha conmemorativa del Día del Maestro.

Por otro lado, sectores críticos de la gestión educativa nacional vienen planteando cuestionamientos vinculados al financiamiento, las políticas públicas y el vínculo entre el Gobierno y la comunidad docente.

El discurso presidencial tendrá lugar en un escenario donde la educación continúa siendo uno de los temas de debate político nacional. La intervención de Milei podría marcar nuevos posicionamientos del Ejecutivo sobre el rol de los docentes, la situación del sistema educativo y las futuras medidas del área.