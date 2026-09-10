Una nueva encuesta nacional de imagen política ubicó a Guillermo Francos en el primer lugar del ranking de dirigentes evaluados, mientras que el presidente Javier Milei quedó en el octavo puesto, según el estudio elaborado por la consultora D'Alessio IROL-Berensztein.

El relevamiento fue realizado entre el 28 y el 30 de agosto sobre 800 casos a nivel nacional e incluyó a 19 referentes del oficialismo y la oposición.

Francos obtuvo un 45% de imagen positiva y un 44% negativa, siendo el único dirigente del listado con más opiniones favorables que desfavorables. Detrás quedaron Jorge Macri, con 39% positiva; Mauricio Macri, con 38%; y Diego Santilli, con 37%.

En el caso del presidente Javier Milei, la medición registró un 34% de imagen positiva y un 57% negativa, ubicándolo en el octavo lugar del ranking general.

Entre los dirigentes que completaron los primeros puestos aparecen Patricia Bullrich, con 43% de imagen positiva y 55% negativa; Myriam Bregman, con 40% positiva y 56% negativa; y Axel Kicillof, con 40% favorable y 58% desfavorable.

El estudio también analizó los resultados dentro del electorado que acompañó a La Libertad Avanza en las últimas elecciones. En ese segmento, Patricia Bullrich encabezó las preferencias con 89% de imagen positiva, seguida por Guillermo Francos con 81% y Diego Santilli con 77%. Milei quedó cuarto con 76%.

Por otro lado, entre los dirigentes con peor valoración aparece Martín Lousteau, con 19% de imagen positiva y 71% negativa. También se ubicaron con altos niveles de rechazo Cristina Fernández de Kirchner, con 30% positiva y 65% negativa, y Victoria Villarruel, con 24% favorable y 67% desfavorable.

Además de la imagen de dirigentes, la encuesta incluyó preguntas sobre la situación económica y la gestión del Gobierno nacional. Según los resultados difundidos, el 66% de los consultados considera que la economía está peor que un año atrás, mientras que un 33% sostiene que mejoró.

Asimismo, el 67% afirmó que su situación económica personal empeoró y un 59% cree que la economía estará peor durante los próximos doce meses.

En cuanto a la administración de Milei, el relevamiento indica que el 58% tiene una evaluación negativa de la gestión, mientras que el 40% la respalda.

Los resultados reflejan el escenario de percepción pública registrado por la consultora al cierre de agosto. La evolución de estas mediciones dependerá de nuevos datos económicos, decisiones de Gobierno y el desarrollo del escenario político de cara a los próximos meses.