El presidente Javier Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión en Casa Rosada prevista para el próximo lunes, con el objetivo de analizar los proyectos prioritarios del Poder Ejecutivo y coordinar la estrategia parlamentaria.

El encuentro se realizará en el Salón Héroes de Malvinas y tendrá lugar en una semana clave para el oficialismo, marcada por el ingreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la presentación del Presupuesto nacional.

Según indicaron fuentes legislativas citadas por Noticias Argentinas, el mandatario realizará una exposición sobre aspectos económicos ante los integrantes del bloque. La modalidad sería similar a reuniones anteriores, en las que Milei brindó explicaciones sobre iniciativas impulsadas por su administración.

Desde Casa Rosada anticiparon que no participarían del encuentro el ministro de Economía, Luis Caputo, ni el propio Milei como expositor económico, aunque se espera la presencia del viceministro José Luis Daza.

Además, estarán presentes funcionarios del Gobierno nacional como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

La reunión coincidirá con el inicio del tratamiento de distintos proyectos legislativos. Entre ellos aparece la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que ingresará por Diputados, donde el oficialismo cuenta con mayor respaldo parlamentario.

Por otro lado, el Senado avanzará durante la misma semana con la discusión en comisión de la reforma electoral, impulsada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich.

En el último encuentro con legisladores, Milei había presentado detalles de iniciativas vinculadas a la carta orgánica del Banco Central y el proyecto denominado Inocencia Fiscal II. En esa oportunidad, según la información difundida, entregó a los presentes un ejemplar del libro “La economía en una lección”, del economista Henry Hazlitt.

Luego de la reunión del lunes, está prevista una cena con legisladores libertarios bonaerenses en la sede partidaria ubicada en el barrio porteño de San Telmo. Según trascendió, algunos dirigentes habrían expresado reparos por el horario elegido debido a la agenda parlamentaria de la semana.

El encuentro se dará en un contexto donde el Gobierno busca fortalecer su coordinación con el Congreso para avanzar con sus principales proyectos y consolidar acuerdos legislativos.