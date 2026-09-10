Valentín Barco tuvo una noche destacada con la camiseta del Chelsea. El mediocampista argentino convirtió su primer gol desde su llegada al club inglés y fue protagonista en otro tanto durante la goleada por 6-3 frente a Leeds United, por la tercera ronda de la Copa de la Liga.

El encuentro se disputó en Stamford Bridge y tuvo un desarrollo con alto protagonismo ofensivo. Chelsea logró imponerse ante Leeds en un partido con nueve goles y avanzó a la próxima instancia del certamen.

Barco ingresó en la dinámica ofensiva del equipo y apareció en el segundo tiempo cuando el marcador estaba 4-3. A los 34 minutos de esa etapa, Morgan Rogers avanzó por la banda derecha y envió un centro al área. El arquero de Leeds logró desviar parcialmente la pelota, pero el rebote quedó a disposición del argentino, que definió con un remate de zurda para ampliar la diferencia.

El tanto significó el primero del exjugador de Boca Juniors con la camiseta del conjunto londinense, después de su llegada desde Racing de Estrasburgo. Barco disputó así su tercer partido con Chelsea y comenzó a sumar participación dentro de la rotación del plantel.

Además, el argentino intervino en la jugada del sexto gol del equipo. Según la transmisión y la cobertura del encuentro, Barco intentó rematar al arco, la pelota fue interceptada por Danny Welbeck y terminó ingresando para establecer el 6-3 definitivo. La acción fue considerada una asistencia en algunos registros, aunque la clasificación estadística puede variar según el criterio utilizado.

Chelsea afrontó el compromiso con mayoría de futbolistas que habitualmente no integran el equipo titular. Emiliano “Dibu” Martínez estuvo entre los suplentes, mientras que Cole Palmer y Danny Welbeck marcaron dos goles cada uno. Pedro Neto completó la lista de goleadores del conjunto dirigido por el cuerpo técnico del club.

Por otro lado, Leeds no pudo sostener el ritmo ofensivo del encuentro y quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa.

El rendimiento de Barco llega en un momento en el que busca consolidarse en el fútbol europeo luego de su paso por Francia y su experiencia con la Selección Argentina durante el Mundial 2026.

El próximo desafío del mediocampista será continuar sumando minutos para ganarse un lugar dentro de la consideración del entrenador de Chelsea.