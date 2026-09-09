Bruno Reali y Matías Clivio atraviesan las últimas semanas de preparación antes de competir en Powerlifting los días 3 y 4 de octubre en Buenos Aires, una disciplina de fuerza que comienza a sumar representantes de Villa Cañás. Los dos deportistas participaron de La Nota del Día y explicaron cómo llegaron a la actividad, cómo entrenan y cuáles son los desafíos que afrontarán.

El Powerlifting tiene como objetivo conseguir el mayor peso posible en tres ejercicios: sentadilla, press de banca y peso muerto. Cada competidor dispone de tres intentos en cada movimiento y para el resultado final se toma su mejor marca válida en cada uno.

Reali competirá en la categoría de hasta 67,5 kilos. Actualmente tiene como referencias personales 180 kilos en sentadilla, 125 en press de banca y 215 en peso muerto.

Su acercamiento a la disciplina ocurrió a partir de Patricio Murtha, con quien comenzó a entrenar hace aproximadamente diez años. Durante buena parte de ese período, sin embargo, su preparación estuvo orientada al fútbol.

“Me dijo que tenía un deporte para hacerme probar. Dejé un año el fútbol para ver si me gustaba”, recordó Reali durante la entrevista. Ahora, su objetivo es darle continuidad al Powerlifting durante varios años para conocer hasta dónde puede llevar sus marcas.

Por otro lado, Clivio competirá en la categoría de hasta 83 kilos. Señaló que actualmente se encuentra cerca de los 175 kilos en sentadilla, entre 215 y 220 en peso muerto y alrededor de 115 kilos en banco. Será su primera experiencia en una competencia de estas características.

La preparación se desarrolla aproximadamente cuatro veces por semana mediante rutinas personalizadas y cargas progresivas. Además, ambos remarcaron la importancia de la alimentación para contar con la energía necesaria durante sesiones de alta intensidad.

Según explicaron, las últimas semanas antes de competir tendrán una dinámica diferente. Después del período de mayor carga llegará una etapa de descarga, destinada a reducir la exigencia y llegar en mejores condiciones al torneo.

La fecha coincide con la realización de Mercado Fitness | Nutrition & Sports Expo, prevista para el 3 y 4 de octubre en La Rural de Buenos Aires. Dentro de su programación está anunciado el StrongFest, que incluirá competencias de Powerlifting junto con otras disciplinas de fuerza.

Para Reali será la continuidad de un camino que ya tuvo una primera experiencia competitiva. Para Clivio significará su debut. Además, la participación de ambos abre una nueva alternativa deportiva para Villa Cañás en una disciplina todavía con poca presencia pública en la región.