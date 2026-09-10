Fabricio Bustos atraviesa una etapa de definición en River Plate. El defensor comenzó a negociar la rescisión anticipada de su contrato con la institución, luego de varias semanas entrenando separado del plantel profesional en el predio de Cantilo.

El lateral derecho todavía tiene contrato vigente con el club de Núñez hasta diciembre de 2027, pero ambas partes analizan la posibilidad de finalizar el vínculo antes de tiempo. Por el momento, no existe confirmación oficial de un acuerdo definitivo.

Bustos llegó a River en 2024 proveniente de Internacional de Porto Alegre, en una operación cercana a los cinco millones de dólares. Durante su etapa en el equipo disputó 53 encuentros oficiales y su última participación fue frente a Blooming por la Copa Sudamericana.

La situación del defensor se da dentro de un contexto en el que varios futbolistas quedaron fuera de la consideración del cuerpo técnico y comenzaron a buscar nuevos destinos. Según trascendió, Bustos es uno de los últimos jugadores que permanecen entrenando apartado junto a Matías Viña.

En cuanto a su futuro, Independiente y Rosario Central fueron mencionados como posibles interesados, aunque hasta el momento no se conocieron propuestas formales por el futbolista. Además, con el mercado argentino cerrado, las alternativas dependerían de clubes que todavía tengan cupos disponibles o de ligas extranjeras con ventanas abiertas.

Por otro lado, la salida del jugador podría resolverse mediante una rescisión acordada entre las partes, aunque los términos económicos del eventual acuerdo todavía no fueron informados.

Bustos llegó a River con la expectativa de consolidarse en el sector derecho de la defensa y tuvo participación durante distintas etapas del equipo. Sin embargo, en el último período perdió protagonismo y quedó fuera de las convocatorias habituales.

La definición dependerá de las negociaciones entre el futbolista y la dirigencia del club. Si finalmente se concreta la rescisión, River liberará un contrato vigente y Bustos deberá definir su próximo destino profesional.





