Kevin Zenón dejará de ser jugador de Boca Juniors luego de que la institución aceptara la propuesta de Atlas de México por la compra definitiva de su pase. La operación se cerró en seis millones de dólares y permitirá que el mediocampista continúe su carrera en el fútbol mexicano.

El club mexicano, dirigido por Hernán Crespo, venía siguiendo al futbolista desde hace tiempo y modificó su propuesta inicial hasta alcanzar las condiciones pretendidas por Boca. En un primer momento, Atlas había planteado una cesión con opción de compra, pero la dirigencia del club argentino buscaba una transferencia definitiva.

Boca Juniors tenía el 80% de los derechos económicos de Zenón, por lo que recibirá aproximadamente 4,8 millones de dólares por la operación. El porcentaje restante corresponde a Unión de Santa Fe, institución desde la cual llegó el jugador en 2024.

La llegada de Zenón al Xeneize había representado una inversión cercana a los 3,5 millones de dólares, además de porcentajes sobre jugadores incluidos en la negociación. De esta manera, Boca recuperará el dinero invertido y obtendrá una diferencia económica por la transferencia.

El mediocampista de 25 años disputó 92 encuentros con la camiseta azul y oro, convirtió 12 goles y aportó ocho asistencias. Durante su etapa en el club tuvo distintos momentos deportivos, con períodos donde fue titular y otros en los que perdió protagonismo.

Según indicaron fuentes periodísticas, Zenón había recibido consultas de otros equipos del exterior durante los últimos mercados de pases. Además, existieron negociaciones que finalmente no avanzaron. Una versión no confirmada señala que el futbolista buscaba una salida para continuar su carrera fuera de Argentina.

En los últimos meses, su participación dentro del plantel tuvo variaciones. Mientras con algunos entrenadores contó con menos minutos, en otros momentos volvió a tener presencia en la consideración del cuerpo técnico.

Por otro lado, Boca deberá resolver cómo reemplazar una alternativa ofensiva dentro del plantel. La salida del volante abre una nueva instancia en la planificación deportiva del equipo de cara a los próximos compromisos.

Atlas, por su parte, suma a un futbolista que llega con experiencia en el fútbol argentino y que buscará consolidarse en una nueva liga.

La transferencia quedó encaminada y solo restan los trámites administrativos para oficializar la incorporación del jugador al conjunto mexicano.