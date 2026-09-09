Mauro Icardi continúa buscando club y su nombre volvió a instalarse en el mercado internacional. El delantero rosarino, de 33 años, aparece ahora vinculado con Atlético Mineiro, aunque por el momento no existe una oferta oficial del conjunto brasileño y la información debe mantenerse dentro del terreno de las negociaciones no confirmadas.

Según las versiones surgidas en las últimas horas, el equipo de Belo Horizonte tiene como primera alternativa para reforzar su ataque a Richarlison, actualmente en Tottenham. Atlético realizó averiguaciones por el delantero brasileño, aunque Vasco da Gama también trabaja para incorporarlo y las gestiones del club carioca aparecen más avanzadas.

En este marco, Icardi habría sido incluido como una segunda opción por Atlético Mineiro en caso de que la operación por Richarlison no llegue a concretarse. Se trata, hasta ahora, de una versión no confirmada oficialmente por el club. El escenario podría tener novedades antes del 11 de septiembre, día en el que finaliza la actual ventana de transferencias del fútbol brasileño.

Por otro lado, el delantero también tiene alternativas en Europa. Una de ellas es Everton. De acuerdo con información del periodista especializado Germán García Grova, el argentino fue ofrecido al club de la Premier League, que necesita sumar variantes para su ataque. Sin embargo, hasta el momento no trascendió una propuesta contractual formal realizada por la institución inglesa.

La Lazio representa otro de los caminos posibles. El conjunto italiano mantuvo conversaciones con el entorno del futbolista y durante agosto se informaron negociaciones por un contrato de varias temporadas. Su representante, Letterio Pino, confirmó que hubo contactos, aunque explicó que las partes decidieron esperar antes de avanzar. Además, señaló que Icardi pretende encontrar un proyecto que le permita permanecer entre dos y tres años en un mismo destino.

La situación contractual del rosarino facilita las negociaciones porque no existe un club propietario al que deba pagarse una transferencia. No obstante, su inscripción dependerá de las normas y plazos establecidos por cada federación y competencia.

Icardi cerró su etapa en Galatasaray después de cuatro temporadas. En ese período disputó 134 partidos, marcó 77 goles y consiguió seis títulos: cuatro ligas, una Copa de Turquía y una Supercopa.

Ahora, Atlético Mineiro, Everton y Lazio aparecen en distintos niveles de acercamiento. Ninguno anunció todavía su contratación y el futuro del delantero continúa abierto.