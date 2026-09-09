El gobierno local de Chabás pondrá en marcha un Programa Anual de Prevención y Concientización sobre Consumos Problemáticos, una iniciativa que buscará sostener durante el año diferentes instancias de información, prevención y acompañamiento destinadas principalmente a adolescentes, jóvenes, familias y referentes de instituciones de la localidad.

La propuesta será desarrollada por el Área de Desarrollo Social en articulación con el SAMCo local y estará coordinada por el operador terapéutico Federico Fiorenza. El esquema previsto incluye encuentros mensuales que tendrán como sedes escuelas, clubes y otras entidades de Chabás.

Entre los temas que se proyecta abordar aparecen la gestión de las emociones, la detección temprana de situaciones vinculadas con adicciones, los vínculos sociales y el deporte entendido como un espacio de prevención y contención.

La iniciativa se incorpora a las acciones realizadas durante 2026 en materia de prevención y salud mental. A lo largo del año se organizaron distintas jornadas vinculadas con problemáticas como bullying, ciberbullying, ludopatía y convivencia, con la participación de especialistas invitados.

En este marco, el objetivo expresado por el gobierno local es darle continuidad a esas experiencias mediante un cronograma estable de actividades y ampliar el abordaje hacia diferentes sectores de la comunidad.

La primera jornada del nuevo programa ya tiene fecha. Será el martes 22 de septiembre, desde las 19, en la Sala Cultural, con una charla denominada “Hablemos de adicciones”.

El encuentro estará abierto al público general y, según lo anunciado, incluirá contenidos relacionados con los diferentes tipos de consumo, mitos y realidades en torno a las adicciones, factores de riesgo y la importancia de identificar situaciones que puedan requerir asistencia profesional.

Además, el programa buscará trasladar el trabajo preventivo hacia espacios donde adolescentes y jóvenes desarrollan buena parte de sus actividades cotidianas. De allí la decisión de incorporar escuelas, clubes e instituciones sociales dentro del cronograma.

Por el momento, no se informó públicamente el calendario completo de encuentros, las instituciones que participarán en cada etapa ni el presupuesto destinado a la iniciativa.

Tampoco fueron difundidos datos específicos sobre la incidencia de los consumos problemáticos en Chabás, por lo que cualquier evaluación acerca de su magnitud local deberá considerarse una versión no confirmada mientras no existan estadísticas oficiales disponibles.

La primera actividad del 22 de septiembre marcará el comienzo formal del esquema anual. A partir de allí, se prevé que los encuentros continúen mensualmente, con diferentes públicos y temáticas vinculadas con la prevención, la detección temprana y el acompañamiento comunitario.