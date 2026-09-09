Un episodio poco habitual se registró durante la mañana de este miércoles en la intersección de calles 54 y 55, donde un automóvil fue impactado por dos caballos que circulaban por el sector. El conductor del vehículo resultó ileso y los daños fueron únicamente materiales.

El hecho fue informado desde el lugar por el periodista José Juárez durante un móvil de FM Sonic. Según relató, se trató de un Peugeot 206 gris que quedó detenido sobre calle 54 luego del impacto.

El propio conductor explicó que circulaba por esa arteria y que, al llegar a calle 55, realizó la maniobra correspondiente siguiendo el sentido del tránsito. En ese momento sintió un fuerte golpe sobre el lateral derecho del automóvil.

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“Sentí un golpe y en ese momento no me imaginé qué había pasado”, relató el hombre durante la entrevista. Luego observó por el espejo retrovisor a dos caballos alejándose del lugar.

Producto del impacto se rompieron vidrios y quedaron abolladas distintas partes de la carrocería sobre el sector del acompañante. El conductor señaló que no sufrió heridas porque el golpe se produjo del lado contrario al puesto de conducción.

Además, explicó que el vehículo constituye su principal medio de movilidad y que tenía previsto realizar un viaje, por lo que los daños generaron también un inconveniente para poder trasladarse.

Sobre las circunstancias previas, durante la transmisión se indicó que los caballos se desplazaban en sentido contrario al tránsito y que continuaron corriendo después de la colisión.

Existe, sin embargo, un punto que requiere confirmación. En distintos momentos del relato se mencionó tanto que los animales estaban sueltos como la posible presencia de jinetes. El conductor manifestó inicialmente que no pudo observar con precisión si llevaban personas, por lo que este dato debe considerarse una versión no confirmada.

Tampoco se había establecido durante el móvil de dónde provenían los caballos ni quién era su propietario. La hipótesis de que podrían haberse escapado de un establecimiento rural fue mencionada durante la transmisión, pero no contaba con confirmación oficial.

Mientras se desarrollaba la cobertura periodística, efectivos policiales llegaron al lugar y poco después también lo hizo personal de tránsito. El sector fue asistido teniendo en cuenta que se trata de una intersección con importante movimiento vehicular y comercial.

Al momento de finalizar el móvil, los caballos todavía continuaban desplazándose por la zona y no se había informado oficialmente si habían sido localizados. Tampoco existían precisiones sobre eventuales actuaciones para determinar la propiedad de los animales y establecer responsabilidades por los daños ocasionados.