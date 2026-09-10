Matías Viña atraviesa una situación sin resolución en River Plate. El lateral izquierdo permanece fuera de la consideración del entrenador y continúa entrenando de manera diferenciada mientras se define qué ocurrirá con su futuro profesional.

El futbolista tiene contrato a préstamo con River hasta diciembre de 2026, pero los derechos económicos pertenecen a Flamengo. Por ese motivo, la institución brasileña tiene un papel central en cualquier alternativa que pueda surgir antes del cierre de los mercados internacionales.

Viña llegó al club argentino con expectativas de sumar continuidad luego de su etapa en Europa y su participación con la selección uruguaya. Sin embargo, durante su paso por River disputó 14 encuentros y, tras el Mundial 2026, dejó de ser una opción para la segunda mitad de la temporada.

En este marco, River tomó la decisión deportiva de no utilizarlo, aunque no cuenta con la misma capacidad de decisión que tendría con un jugador de su propiedad. Según trascendió, el préstamo incluía una obligación de compra por 4,5 millones de dólares si el defensor alcanzaba el 50 por ciento de los partidos disputados.

La situación contractual genera diferencias respecto a otros casos dentro del plantel. Mientras algunos futbolistas podrían negociar la rescisión de sus vínculos, en el caso de Viña la resolución depende principalmente de Flamengo, que debe definir si busca una transferencia, una nueva cesión o mantiene el acuerdo hasta diciembre.

Desde el entorno del jugador aguardan una alternativa que permita recuperar continuidad deportiva. La falta de minutos en River representa un problema pensando en la competencia internacional y en sus objetivos con la selección uruguaya.

Entre las posibilidades aparece la búsqueda de un nuevo destino en mercados que todavía permanecen abiertos. Rusia cierra su ventana el 10 de septiembre, Brasil y México el 11, mientras que Grecia mantiene actividad hasta el 15.

Por ahora, no existe confirmación oficial sobre una negociación concreta. La definición dependerá de las conversaciones entre Flamengo, River y el entorno del futbolista durante los próximos días. Si no aparece una alternativa, Viña podría permanecer en la estructura del club argentino hasta la finalización del préstamo.