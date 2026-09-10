Cristiano Ronaldo continúa avanzando hacia una marca que forma parte de sus objetivos personales. El delantero portugués convirtió en la victoria de Al Nassr frente a Abha por 2-1, correspondiente a la sexta fecha de la liga de Arabia Saudita, y llegó a los 979 goles en su trayectoria profesional.

El tanto llegó a los 22 minutos del primer tiempo. Ronaldo apareció dentro del área tras un tiro de esquina ejecutado desde la derecha y conectó de cabeza para abrir el marcador. Posteriormente, Abdullah Al-Hamdan amplió la diferencia para Al Nassr, mientras que Nabil Fekir descontó para Abha en la segunda parte.

Con esta nueva anotación, el atacante portugués quedó a 21 goles de alcanzar la cifra de 1000. Según los datos difundidos por la nota fuente, sus 979 conquistas fueron conseguidas en 1334 partidos, mientras que con Al Nassr acumula 126 goles en 147 encuentros.

Además del registro individual, la victoria tuvo impacto en la situación de Al Nassr dentro del campeonato saudí. El equipo se mantiene en la parte alta de la tabla junto con Al Hilal y Al Qadisiya, mientras que Abha continúa en la última posición.

Por otro lado, la comparación con Lionel Messi continúa presente cada vez que Ronaldo suma un nuevo gol. Según la estadística utilizada por la nota original, el argentino acumula 927 goles oficiales en 1171 partidos, una diferencia de 52 tantos respecto al portugués.

La comparación entre ambos futbolistas depende del criterio estadístico elegido para contabilizar los goles oficiales. Diferentes bases de datos pueden presentar pequeñas diferencias según los partidos incluidos.

En este marco, Ronaldo mantiene el foco en alcanzar los 1000 goles, una cifra que ningún futbolista ha registrado bajo todos los criterios estadísticos existentes. Su evolución durante la temporada y la continuidad de Messi en actividad serán factores que definirán cómo continúa esta comparación entre dos de los principales goleadores de la era moderna.