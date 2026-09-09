La Municipalidad de Villa Cañás y la agencia local de PAMI concretaron la entrega de un aporte económico de $3.097.726,12 al Club Sportsman, correspondiente al desarrollo de la Colonia de Verano 2026 para adultos mayores.

El aporte fue otorgado a la institución de Barrio Norte por la utilización de sus instalaciones durante el funcionamiento del programa, que reunió a adultos mayores de la ciudad para participar de actividades deportivas y recreativas.

En el encuentro estuvieron presentes el intendente Norberto Gizzi; el director de Deportes municipal, Leonardo Moyano; la jefa del CAP Villa Cañás, María Lía Amato; la asistente social de PAMI local, Jesica Rubinich; y el presidente del Club Sportsman, Javier Passuello.

La colonia fue organizada mediante el trabajo conjunto entre la Dirección de Deportes del Municipio y la agencia local de PAMI. Durante su desarrollo se llevaron adelante clases de aquagym y natación, además de juegos y distintas propuestas recreativas.

El programa había comenzado durante abril en las instalaciones de Sportsman. En aquel momento, la Municipalidad había informado que alrededor de 50 personas participaban de las diferentes actividades destinadas a promover la actividad física, la recreación y los espacios de encuentro entre adultos mayores.

Por otro lado, el intendente Norberto Gizzi destacó durante la entrega la predisposición del Club Sportsman para facilitar sus instalaciones y agradeció la colaboración de la entidad para el funcionamiento de este tipo de propuestas.

El mandatario también hizo referencia al trabajo articulado entre el Municipio y PAMI para garantizar la continuidad de los espacios destinados a personas mayores.

La realización de programas de estas características cuenta con antecedentes en Villa Cañás. Sportsman ya fue sede en temporadas anteriores de colonias para adultos mayores y recibió aportes vinculados al uso de sus instalaciones. En diciembre de 2025, por ejemplo, el Municipio informó un desembolso de $1.005.844,48 correspondiente a la colonia de invierno.

Además, en años anteriores también se desarrollaron programas similares mediante convenios entre la Municipalidad y PAMI, con actividades principalmente acuáticas y recreativas en instalaciones deportivas de la ciudad.

Con la entrega de los $3.097.726,12, quedó formalizado el aporte correspondiente a la utilización de Sportsman durante la Colonia de Verano 2026. La información oficial difundida hasta el momento no precisa el mecanismo utilizado para determinar el monto ni si habrá nuevos desembolsos vinculados al programa.