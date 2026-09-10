Rubén Darío Insua comenzó oficialmente su tercer ciclo como entrenador de San Lorenzo. El técnico fue presentado este miércoles por la dirigencia del club y brindó una conferencia de prensa en la que explicó sus objetivos inmediatos al frente del plantel profesional.

La llegada del entrenador se produjo luego de la salida de Néstor Gorosito, decisión que llevó a la institución a buscar rápidamente un reemplazante. La dirigencia optó por Insua, un técnico identificado con San Lorenzo, quien ya tuvo dos etapas anteriores en el club.

Durante la presentación, el presidente Marcelo Culotta destacó la importancia del regreso del entrenador y señaló que su conocimiento de la institución fue uno de los factores considerados para su contratación.

“Es parte de la historia del club”, expresó el dirigente durante la bienvenida, al referirse al vínculo entre Insua y San Lorenzo.

Por su parte, el nuevo técnico evitó plantear objetivos de largo plazo y centró su análisis en el presente del equipo. “Quedan ocho fechas por delante y buscaremos estar en los playoffs”, afirmó durante la conferencia.

Insua explicó que su prioridad será trabajar sobre el funcionamiento del equipo y recuperar competitividad partido a partido. Además, señaló que la recepción del plantel fue positiva, aunque aclaró que lleva pocos entrenamientos al frente del grupo.

“Van tres entrenamientos, es muy poco”, indicó el entrenador, quien remarcó que todavía necesita tiempo para evaluar las características del plantel.

Además, valoró el triunfo conseguido recientemente frente a Talleres, al considerar que el resultado puede aportar confianza para el futuro inmediato. Según explicó, la victoria permitió mejorar el estado anímico del equipo antes de afrontar la nueva etapa.

En otro tramo de la conferencia, Insua reveló que rechazó algunas propuestas del exterior antes de aceptar el regreso a San Lorenzo. Según explicó, las conversaciones con la dirigencia comenzaron mientras se encontraba fuera del país y el acuerdo se cerró después de una reunión mantenida durante el fin de semana.

El desafío del nuevo cuerpo técnico será mejorar el rendimiento del equipo en las fechas restantes y conseguir la clasificación a los playoffs. Además, deberá trabajar sobre la planificación deportiva de cara a las próximas decisiones institucionales.

San Lorenzo tendrá por delante una etapa marcada por la necesidad de resultados y por la expectativa generada alrededor del regreso de un entrenador que ya tuvo protagonismo en la historia reciente del club.