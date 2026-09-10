La Sociedad Española de Firmat, junto con la Municipalidad local, puso en marcha una convocatoria destinada a vecinos que cuentan con ciudadanía española con el objetivo de conformar un padrón de residentes vinculados con España.

La iniciativa busca reunir información de la comunidad hispana de la ciudad para facilitar el acceso a comunicaciones, actividades y propuestas institucionales relacionadas con la colectividad.

Según informaron desde la organización, la inscripción está dirigida exclusivamente a personas que posean ciudadanía española y residan en Firmat. El registro permitirá identificar a integrantes de la comunidad y fortalecer el vínculo entre las instituciones locales y los ciudadanos españoles.

El trámite puede realizarse de manera presencial en la Secretaría de la Sociedad Española de Firmat, ubicada en Buenos Aires 895, los días lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 11:30 horas.

Además, la Municipalidad habilitó la Oficina de Vivienda como otro punto de inscripción, con atención de lunes a viernes de 7:15 a 12:15.

Desde las instituciones indicaron que la conformación del padrón permitirá contar con una base organizada de vecinos vinculados con España, aunque no se detallaron todavía programas específicos o beneficios asociados a la inscripción.

En este marco, la convocatoria se suma a las acciones desarrolladas por entidades de colectividades en distintas localidades de la región, donde las asociaciones buscan mantener los vínculos culturales y generar espacios de participación para sus comunidades.

La propuesta continuará abierta para aquellos vecinos que deseen incorporarse al registro. Las instituciones participantes señalaron que la información recopilada permitirá planificar futuras acciones destinadas a la comunidad española residente en Firmat.