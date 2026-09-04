El Gobierno nacional puso en marcha este viernes parte de las medidas anunciadas por Javier Milei durante la cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas. Los decretos 867/2026 y 868/2026 fueron publicados en el Boletín Oficial e incluyen modificaciones presupuestarias para Defensa y cambios en los procedimientos contra empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

Durante su mensaje del jueves por la noche, Milei ratificó el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y anunció una estrategia que combina acciones diplomáticas, económicas, administrativas y judiciales. Además, confirmó la intención de avanzar con una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y fortalecer las telecomunicaciones en el Atlántico Sur.

El Decreto 867 modifica el Presupuesto 2026 con el objetivo declarado de reforzar las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas mediante incorporación, modernización y recuperación de equipamiento. La norma fue dictada como Decreto de Necesidad y Urgencia y deberá atravesar el procedimiento de revisión previsto en el Congreso.

Por otro lado, el Decreto 868 designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la Ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina. También agiliza los procedimientos administrativos: ante una presunta infracción, las empresas tendrán diez días hábiles para presentar su descargo.

Uno de los principales puntos del discurso presidencial fue el proyecto petrolero Sea Lion, encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Milei sostuvo que su avance representa un riesgo para los recursos que Argentina considera propios y anticipó el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Las compañías respondieron este viernes. En una declaración conjunta aseguraron que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas y respaldadas por el Reino Unido, y señalaron que no esperan que las decisiones argentinas produzcan efectos materiales sobre el cronograma de Sea Lion.

También hubo una respuesta de Londres. El ministro británico de Defensa, Wes Streeting, sostuvo que el compromiso de su país con las islas es “absoluto e inquebrantable” y reiteró la posición británica basada en la autodeterminación de sus habitantes.

En este marco, Milei también aseguró que Estados Unidos estaría reevaluando su histórica posición respecto de la disputa. Hasta el momento, sin embargo, no se informó oficialmente un cambio formal de política exterior estadounidense, por lo que esa posibilidad debe considerarse todavía una versión no confirmada.

La disputa ingresa ahora en una nueva etapa. El Ejecutivo deberá enviar al Congreso el proyecto anunciado, mientras que la aplicación concreta de las sanciones, la financiación de la base naval y la evolución del proyecto Sea Lion determinarán el alcance efectivo de las medidas.