El proyecto petrolero Sea Lion volvió al centro de la disputa por las Islas Malvinas después de que el presidente Javier Milei lo mencionara durante la cadena nacional de este jueves y anunciara medidas para endurecer la respuesta argentina frente a las compañías que operen en la zona sin autorización del país.

Sea Lion se encuentra en la Cuenca Malvinas Norte, aproximadamente 220 kilómetros al norte del archipiélago. Actualmente es operado por Navitas Petroleum, que controla el 65% del emprendimiento, mientras que la británica Rockhopper Exploration conserva el 35%.

Ambas compañías tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para desarrollar la primera etapa. Esa instancia permitió avanzar con el financiamiento, los contratos principales y las autorizaciones otorgadas por las autoridades de las islas.

La fase inicial contempla 11 pozos submarinos vinculados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga. La proyección establece una producción máxima cercana a los 50.000 barriles diarios. Según la información actualizada de Navitas, el primer petróleo está previsto para marzo de 2028.

Este último punto introduce una diferencia con el mensaje presidencial. Milei aseguró que existen planes para iniciar la explotación offshore “en los próximos meses”. Sin embargo, la documentación de las propias compañías no proyecta producción comercial hasta 2028. El desarrollo previo, incluyendo perforaciones y trabajos preparatorios, sí avanzará antes de esa fecha.

Otro dato que requiere precisión es la dimensión del recurso. Rockhopper informó históricamente unos 1.700 millones de barriles de petróleo originalmente contenidos en el yacimiento. Esa cantidad no representa petróleo directamente recuperable. La evaluación certificada más reciente calcula alrededor de 314 millones de barriles de reservas probadas y probables para las primeras dos fases del desarrollo.

Para la Argentina, el problema central es jurídico y político. Cancillería sostiene que cualquier exploración o explotación de recursos naturales en el área en disputa necesita autorización argentina y volvió a rechazar formalmente Sea Lion en diciembre de 2025. Navitas, además, fue inhabilitada en 2022 por 20 años para desarrollar actividades en territorio argentino.

Por otro lado, las empresas consideran válidas las autorizaciones concedidas por las autoridades de las islas y mantienen el cronograma del proyecto. El Reino Unido sostiene su posición sobre la soberanía del archipiélago y respalda el derecho de los habitantes de las islas a decidir su futuro.

En este marco, Sea Lion pasó de ser un proyecto energético de largo desarrollo a convertirse nuevamente en uno de los principales puntos de tensión dentro de la disputa diplomática por Malvinas.