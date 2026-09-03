El presidente Javier Milei aceptó la renuncia de María Florencia Zicavo al cargo de síndica general del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), una de las áreas encargadas del control interno del organismo.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 860/2026, publicado este jueves 3 de septiembre en el Boletín Oficial. La dimisión tiene vigencia desde el 1° de septiembre.

La norma, firmada por Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, contiene tres artículos. En el primero acepta la renuncia de Zicavo; en el segundo agradece los servicios prestados durante su gestión y, finalmente, dispone su publicación y archivo.

El documento oficial no brinda detalles sobre las razones que llevaron a la funcionaria a dejar el puesto ni informa quién será designado para reemplazarla.

Zicavo había llegado a la Sindicatura General del PAMI pocos meses atrás. Su nombramiento fue dispuesto por Milei mediante el Decreto 220/2026, firmado el 6 de abril y publicado un día después en el Boletín Oficial.

Previamente, la abogada había ocupado la titularidad de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia. Su salida de esa función se hizo efectiva el 5 de marzo de este año.

Además, durante su paso por Justicia estuvo vinculada a la Unidad de Tareas de Investigación creada por el Poder Ejecutivo en torno al caso de la criptomoneda $LIBRA. Ese antecedente también fue mencionado por algunos medios al informar sobre su llegada y posterior salida del PAMI. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que relacione esa actuación con la renuncia presentada ahora.

La Sindicatura General ocupa una función de fiscalización y seguimiento de los procedimientos internos de un organismo que administra la cobertura sanitaria y social de jubilados y pensionados de todo el país.

En este marco, la salida deja pendiente la definición de quién quedará al frente de esa estructura de control. Hasta este jueves, el Gobierno nacional no había comunicado oficialmente un reemplazante.

Algunas publicaciones periodísticas ubicaron la renuncia dentro de un escenario más amplio de cambios en la conducción del PAMI y dificultades planteadas por distintos sectores prestadores. Esos elementos forman parte del contexto reciente del organismo, pero el Decreto 860/2026 no establece ninguna relación entre esas situaciones y la decisión de Zicavo.

Por lo tanto, el único dato oficial disponible respecto de las causas de la salida es, precisamente, la ausencia de explicaciones en la norma. La atención quedará ahora puesta en la eventual designación de una nueva autoridad para la Sindicatura General y en la continuidad de las tareas de control interno del organismo.