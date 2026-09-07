El presidente Javier Milei iniciará este lunes 7 de septiembre una nueva semana de actividades en la Casa Rosada, con una agenda que incluirá una reunión de Gabinete, audiencias con representantes de empresas internacionales y un reconocimiento a una integrante retirada del cuerpo de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina.

La primera actividad está prevista para las 10, cuando Milei reúna a sus ministros. Será la tercera convocatoria de Gabinete en tres semanas y, según las informaciones difundidas, entre los temas previstos aparecen las medidas relacionadas con las Islas Malvinas y la preparación del Presupuesto 2027. Distintos medios coinciden en ese esquema general de trabajo.

A las 12, el mandatario recibirá a autoridades de DayOne Data, compañía dedicada al desarrollo y operación de infraestructura para centros de datos, inteligencia artificial y servicios en la nube. Hasta el momento no se informó oficialmente la existencia de un acuerdo o una inversión concreta vinculada con ese encuentro.

Dos horas después, a las 14, Milei mantendrá una audiencia con representantes de Tesla. La reunión se produce meses después de la constitución formal de Tesla Argentina S.R.L., registrada en marzo de este año y publicada posteriormente en el Boletín Oficial. El objeto societario contempla, entre otras actividades, vehículos eléctricos, sistemas energéticos, infraestructura de carga, software y robótica.

La noticia fuente vincula el encuentro con posibles inversiones relacionadas con el litio y la movilidad eléctrica. Sin embargo, otras coberturas que reproducen la agenda de Presidencia señalan que no se informaron oficialmente los temas específicos que serán tratados con los ejecutivos. Por ese motivo, una eventual inversión debe considerarse por ahora una versión no confirmada.

A las 15, Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibirán a Hela, una perra que integró el cuerpo de Detectores de Narcóticos de la PFA y que pasó a retiro después de prestar servicios en la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná.

Por otro lado, la actividad presidencial continuará el martes con la llegada del vicepresidente del Consejo de Ministros y ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani. La Cancillería italiana confirmó que estará en Buenos Aires acompañado por una delegación empresarial y que mantendrá encuentros con Milei y otros funcionarios nacionales.

También está prevista una nueva reunión de la mesa política del oficialismo. Las fuentes consultadas presentan diferencias respecto de su horario, por lo que ese dato permanece pendiente de confirmación.