Paulón cuestionó el giro de Milei sobre Malvinas

El diputado nacional por Santa Fe Esteban Paulón cuestionó el cambio de posición que, según su interpretación, mostró el presidente Javier Milei respecto de la Cuestión Malvinas. El legislador de Provincias Unidas admitió que comparte parte de las medidas anunciadas en cadena nacional, aunque sostuvo que varias de ellas podrían haberse instrumentado desde el comienzo de la actual gestión.

Milei anunció un endurecimiento de las acciones contra empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las islas y planteó fortalecer la presencia logística, científica y militar argentina en Tierra del Fuego. Posteriormente, el Gobierno informó que la Cancillería inició procedimientos para sancionar a personas y compañías que operen sin autorización argentina.

Paulón, quien ocupa la Secretaría 2ª de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de Diputados, afirmó que varios de los anuncios podrían haberse concretado durante los primeros 1.000 días de administración libertaria.

El legislador recordó, además, que el 30 de marzo presentó el expediente 0982-D-2026. La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo rechazar cualquier pretensión de explotación de yacimientos petroleros en las cuencas adyacentes a las Islas Malvinas sin autorización de las autoridades argentinas. El proyecto fue girado a las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y Defensa Nacional.

Por otro lado, Paulón aseguró que esa propuesta no avanzó por decisión de la diputada libertaria Juliana Santillán, presidenta de Relaciones Exteriores. Esa afirmación corresponde a la versión del legislador y no pudo ser confirmada de manera independiente en los registros públicos consultados.

Entre sus cuestionamientos, Paulón también sostuvo que durante el actual Gobierno se discontinuaron obras vinculadas con una base conjunta en Tierra del Fuego y que se permitieron movimientos de fuerzas estadounidenses en el Atlántico Sur sin autorización parlamentaria. Se trata de afirmaciones realizadas por el diputado que forman parte de su crítica a la política exterior oficial.

Al mismo tiempo, el santafesino reconoció coincidencias con parte del contenido de la cadena nacional. Su cuestionamiento central estuvo dirigido a los tiempos elegidos por el Ejecutivo y a las razones políticas que, en su interpretación, explican la nueva centralidad otorgada al reclamo por Malvinas.

La posición del Gobierno, en cambio, apunta a fortalecer las herramientas jurídicas contra la explotación de recursos sin autorización argentina. La Federación de Veteranos de Guerra “2 de abril” respaldó ese objetivo y reclamó que los excombatientes tengan participación en el futuro debate parlamentario.

El próximo escenario de discusión estará en el Congreso, donde deberá analizarse la iniciativa anunciada por Milei para modificar el régimen de sanciones vigente y donde también permanecen proyectos anteriores vinculados con la explotación de recursos en el Atlántico Sur.