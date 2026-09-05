Boca visitará este sábado a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura, en un encuentro que comenzará a las 16:30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

El partido será televisado por ESPN Premium y tendrá a Darío Herrera como árbitro principal, mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a Mendoza después de una semana con actividad en dos competencias. Por el Clausura derrotó 1-0 a Lanús, resultado que le permitió llegar a los 10 puntos e ingresar en puestos de clasificación a los playoffs. Además, viene de superar a Vélez en una definición por penales por la Copa Argentina.

El calendario aparece como uno de los factores a considerar para el entrenador. En pocos días, Boca deberá afrontar la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a São Paulo y, según las formaciones difundidas durante la previa, Arruabarrena podría realizar varias modificaciones.

La utilización de un equipo alternativo todavía debe considerarse una versión no confirmada hasta que Boca informe oficialmente la alineación.

Por otro lado, Gimnasia atraviesa uno de los mejores momentos de su campaña. El conjunto mendocino suma 15 puntos, ocupa el segundo lugar de la Zona A y está apenas por detrás de Instituto.

El equipo conducido por Darío Franco viene de conseguir un triunfo por 3-0 frente a Independiente en Avellaneda y buscará aprovechar la localía para mantenerse entre los primeros puestos.

Una de las principales novedades de la previa pasa por Agustín Módica. El delantero lleva ocho goles y encabeza la tabla de artilleros del Clausura. Distintos medios informan que una molestia muscular lo dejaría afuera del encuentro, aunque la noticia fuente no aporta un parte médico oficial que confirme su situación.

Las posibles formaciones ubican a Ignacio Sabatini como reemplazante del atacante en Gimnasia. En Boca, en tanto, aparecen jugadores como Álvaro Montero, Nicolás Figal, Kevin Zenón, Carlos Palacios y Enner Valencia entre los posibles titulares.

Más allá de las necesidades del visitante, el partido también representa una oportunidad para Gimnasia de sostener su posición entre los principales protagonistas de la Zona A.

La confirmación de las alineaciones será uno de los puntos centrales de la previa. Después del encuentro, ambos equipos continuarán con objetivos diferentes: Gimnasia intentará mantenerse en la pelea por los primeros lugares y Boca deberá administrar su calendario entre el campeonato local y las competencias eliminatorias.

POSIBLES FORMACIONES

Gimnasia: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.