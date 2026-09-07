River Plate derrotó 3-1 a Independiente Rivadavia de Mendoza este domingo en el estadio Monumental, por la octava fecha del Torneo Clausura 2026, y consiguió tres puntos que le permitieron acercarse a la zona de clasificación a los playoffs.

Gonzalo Montiel abrió el marcador de penal a los 29 minutos del primer tiempo, mientras que Tomás Galván convirtió por duplicado en el complemento. Álex Arce marcó el descuento del conjunto mendocino.

Con el resultado, el equipo conducido interinamente por Leonardo Ponzio alcanzó los 10 puntos y quedó noveno en la Zona B. Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, se mantiene séptimo con 11 unidades.

El encuentro comenzó con pocas situaciones frente a los arcos. River tuvo mayor control territorial, aunque debió esperar hasta los 27 minutos para encontrar una posibilidad concreta de abrir el resultado.

Ángel Correa ingresó al área y recibió una infracción de Leonard Costa. El árbitro Nicolás Ramírez sancionó penal y Montiel tomó la ejecución para establecer el 1-0 con un remate al centro del arco.

Sobre el cierre de la primera parte, Thiago Almada estuvo cerca de ampliar la diferencia, pero su definición fue despejada sobre la línea.

River mostró mayor profundidad en el inicio del complemento. A los ocho minutos, después de una intervención del arquero Nicolás Bolcato ante un remate de Almada, Galván tomó el rebote y convirtió el segundo tanto.

Independiente Rivadavia reaccionó y logró modificar el desarrollo. Arce generó dos oportunidades de cabeza y, a los 22 minutos, consiguió descontar después de una pelota bajada dentro del área por Florentín.

La visita quedó inmediatamente cerca del empate. Un minuto después del 2-1, Sequeira recibió fuera del área y sacó un remate que impactó en el travesaño.

En ese tramo, el equipo mendocino consiguió adelantar sus líneas y puso en discusión un encuentro que hasta entonces River parecía controlar.

Sin embargo, a los 34 minutos Galván volvió a aparecer. El mediocampista combinó con Lucas Beltrán y definió desde afuera del área para establecer el 3-1 definitivo.

El triunfo prolongó la recuperación de River en el campeonato local y mantiene al equipo cerca de los ocho puestos que entregan la clasificación a la siguiente instancia.

En la próxima jornada, River visitará a Atlético Tucumán el sábado 12 de septiembre desde las 17.30. Independiente Rivadavia, por otro lado, recibirá a Aldosivi ese mismo día desde las 14.45.