Venado Tuerto llevó a CAF su plan para cerrar el basural

El Gobierno de Venado Tuerto presentó ante representantes de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, el proyecto con el que busca profundizar la gestión integral de residuos y avanzar hacia el cierre definitivo del basural a cielo abierto de la ciudad.

El encuentro se realizó este martes 1 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y estuvo encabezado por el intendente Leonel Chiarella. También participaron la diputada provincial Sofía Galnares, el secretario de Servicios y Obras Públicas, Guillermo Kovacevich, y la directora de Medio Ambiente, Juliana Santi.

Durante la reunión, la delegación expuso los avances desarrollados en los últimos años, el funcionamiento del sistema local de tratamiento de residuos y las inversiones que serían necesarias para continuar con el saneamiento.

Actualmente, según los datos difundidos por el Municipio, el basural ocupa unas 18 hectáreas. Hasta el momento fueron intervenidas 2,5 hectáreas y quedan otras 15,5 pendientes de saneamiento.

El objetivo planteado por la administración local es avanzar progresivamente sobre esa superficie y consolidar un esquema mediante el cual los residuos sólidos urbanos domiciliarios tengan como destino final la Planta de Tratamiento, reduciendo así el volumen enviado al basural.

La presentación ante CAF no implica, por el momento, la aprobación de un financiamiento. La información difundida no precisa un monto solicitado ni informa sobre compromisos económicos asumidos por el organismo internacional.

Un proyecto de largo plazo

Chiarella vinculó la iniciativa con el Plan Estratégico de Venado Tuerto y sostuvo que la ciudad trabaja con una planificación de mediano y largo plazo. Según afirmó, a dos años y medio de comenzar la ejecución de ese programa, alrededor del 70% de los proyectos se encuentran iniciados, ejecutados o en marcha.

El intendente también puso el foco en la situación de personas que históricamente obtenían ingresos mediante la recuperación de materiales en el basural. Como ejemplo mencionó a un trabajador que, según relató, desarrolló esa actividad durante 25 años y actualmente forma parte del nuevo sistema.

Por otro lado, Chiarella destacó la participación del Gobierno de Santa Fe en las distintas etapas del proyecto. En abril de este año, la Provincia había informado inversiones superiores a los 500 millones de pesos destinadas a infraestructura y equipamiento del complejo ambiental regional.

Galnares, en tanto, planteó que el desafío supera a Venado Tuerto y alcanza a distintas localidades santafesinas. La legisladora señaló que, de los 28 consorcios GIRSU creados en la provincia desde 2009, actualmente funcionan nueve, dato expresado durante la presentación.

La diputada consideró necesario combinar normativa, acompañamiento técnico y financiamiento para fortalecer estos sistemas.

La reunión con CAF constituye una nueva instancia de gestión para un proyecto que lleva varios años de desarrollo. Las próximas definiciones estarán vinculadas con el financiamiento necesario, los plazos para intervenir las hectáreas restantes y las características técnicas de la etapa final de saneamiento.