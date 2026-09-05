Un hombre de 28 años fue condenado en Venado Tuerto a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por los delitos de comercialización de estupefacientes y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil.

El condenado fue identificado como Alcides Agüero. La resolución se alcanzó mediante un procedimiento abreviado impulsado por el fiscal Luis Lagioia y posteriormente homologado por la jueza penal Andrea Cavallero.

Según información publicada por Venado24, el acuerdo fue homologado el miércoles 3 de septiembre y Agüero estuvo representado por el defensor oficial Mariano Mascioli.

La causa se originó durante la madrugada del 9 de marzo de 2024, cuando personal del Comando Radioeléctrico realizaba tareas preventivas en Venado Tuerto.

De acuerdo con la reconstrucción incluida en la acusación, los policías observaron a dos personas que circulaban en una motocicleta sin dominio visible por calle Neuquén. Los efectivos detuvieron la marcha en la intersección con Cayetano Silva y realizaron un procedimiento de identificación.

Durante la intervención fueron encontrados nueve envoltorios transparentes termosellados con una sustancia blanquecina descripta inicialmente como similar a cocaína, otros tres envoltorios de color negro, dos paquetes con material vegetal y un cigarrillo armado con características compatibles con cannabis.

Además, se secuestraron $48.000 y otros $27.300 en efectivo.

La Fiscalía sostuvo que el conjunto de elementos incorporados a la investigación permitía vincular a Agüero con la comercialización de estupefacientes. El texto conocido públicamente no detalla los resultados de los análisis de laboratorio ni las cantidades finales determinadas sobre las sustancias secuestradas.

Por otro lado, durante el mismo procedimiento los efectivos encontraron un revólver calibre 22 marca Rossi, con siete cartuchos colocados en el tambor. Según la acusación, no se presentó documentación que acreditara una autorización legal para portar el arma.

La conducta fue incorporada a la causa como portación ilegítima de arma de fuego de uso civil.

En el procedimiento abreviado, Agüero aceptó su responsabilidad y fue considerado coautor de ambos delitos. La información difundida no precisa la situación judicial de la segunda persona que circulaba en el motovehículo durante el procedimiento de marzo de 2024.

Finalmente, la Justicia estableció una pena única de cuatro años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo. El caso quedó cerrado mediante el acuerdo entre Fiscalía y defensa posteriormente homologado judicialmente.