El mercado de soja volvió a registrar una jornada de fuertes subas y alcanzó valores que no se observaban desde hace casi tres años, tanto en Argentina como en Estados Unidos. En Rosario, la oferta por mercadería disponible llegó este martes a $560.000 por tonelada, mientras que los contratos internacionales también avanzaron en Chicago.

La Bolsa de Comercio de Rosario informó que las fábricas ofrecieron $560.000 por tonelada para soja disponible y fijaciones, lo que representó una mejora de $10.000 respecto de la rueda anterior. Además, algunas operaciones con entrega durante septiembre llegaron a valores superiores.

En Chicago también hubo importantes movimientos. El contrato noviembre de la oleaginosa se ubicó alrededor de US$484,20 por tonelada, mientras que septiembre cerró en US$480,16. La diferencia resulta relevante porque los precios corresponden a distintas posiciones dentro del mercado de futuros.

Los subproductos acompañaron la tendencia. La harina de soja alcanzó aproximadamente US$388,67 por tonelada y el aceite se ubicó por encima de US$1.600, dos componentes de especial importancia para el complejo exportador argentino.

Entre las razones que explican el movimiento aparecen distintos factores internacionales. El estado de los cultivos estadounidenses volvió a deteriorarse y el porcentaje de soja evaluada entre buena y excelente descendió al 58%. Además, la demanda externa continuó activa y Estados Unidos informó una nueva venta de 136.000 toneladas a China.

Por otro lado, la evolución del petróleo y las políticas vinculadas con los biocombustibles también aportaron firmeza al aceite de soja. En este marco, los movimientos de los fondos de inversión en Chicago sumaron otro componente financiero a la tendencia.

Para Argentina, el escenario adquiere relevancia porque todavía permanece sin comercializar una porción considerable de la cosecha 2025/26. Según la estimación citada por analistas privados, quedarían alrededor de 24,6 millones de toneladas.

Tomando como referencia un valor FOB cercano a US$500 por tonelada, esa mercadería tendría un valor bruto teórico cercano a US$12.300 millones. Sin embargo, esa cifra no representa automáticamente el monto que ingresará al mercado de cambios, ya que dependerá del ritmo de ventas, los valores futuros y las condiciones comerciales.

Además, trigo y maíz acompañaron la mejora internacional, consolidando una jornada positiva para los principales granos.

De aquí en adelante, el mercado seguirá principalmente la evolución climática en Estados Unidos, las compras de China, la situación energética internacional y la posición de los fondos financieros. Esas variables determinarán si los actuales niveles logran sostenerse o si aparece una toma de ganancias luego de las últimas subas.