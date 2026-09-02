La ceremonia de apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tendrá un fuerte componente musical con la participación de reconocidos artistas argentinos. El espectáculo se realizará el sábado 12 de septiembre en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario, como inicio oficial de la competencia internacional.

Entre los nombres confirmados aparecen Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Juan Carlos Baglietto, Luck Ra, Cacho Deicas, Valentino Merlo y Agustín Rada Aristarán. La propuesta estará acompañada por arreglos musicales realizados por Lito Vitale.

Según informó la organización, la ceremonia no será una serie de recitales independientes, sino una puesta integral que combinará música, deporte, historia, identidad santafesina y recursos tecnológicos.

El Monumento Nacional a la Bandera será el escenario principal de una producción que incluirá mapping, pantallas gigantes, iluminación y diferentes elementos escénicos. La organización indicó que más de 100 artistas participarán sobre el escenario y que unas 400 personas trabajan en las tareas de producción y montaje.

La presencia de músicos santafesinos tendrá un lugar destacado dentro del espectáculo. Soledad Pastorutti, Juan Carlos Baglietto, Cacho Deicas y Valentino Merlo representarán distintas generaciones vinculadas a la cultura musical de la provincia.

Además, Abel Pintos, Luck Ra y Agustín Rada Aristarán sumarán otros estilos a una propuesta que busca combinar referentes consolidados con artistas de la escena actual.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 reunirán a más de 4.000 atletas de 15 países, que competirán en 43 deportes y 60 disciplinas. Las actividades se desarrollarán en Rosario, Santa Fe capital y Rafaela hasta el 26 de septiembre.

La ceremonia inaugural marcará el comienzo formal del evento deportivo continental y será una de las principales actividades previas al inicio de las competencias.

Con los artistas confirmados y el montaje en marcha, la organización avanza hacia la presentación que dará inicio a una nueva edición de los Juegos Suramericanos en territorio santafesino.