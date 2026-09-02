El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a expresar este miércoles su respaldo al programa económico del presidente Javier Milei. En un mensaje publicado por el Día de la Industria, el diplomático destacó las medidas impulsadas por el Gobierno y reafirmó la intención de Washington de profundizar la relación económica bilateral.

“El Presidente Javier Milei está tomando decisiones valientes para abrir la economía, atraer inversiones y devolverle previsibilidad a la Argentina”, sostuvo Lamelas a través de su cuenta en X.

La referencia a las “decisiones valientes” y a la recuperación de previsibilidad corresponde a la evaluación política y económica del representante estadounidense y no a indicadores presentados en el mensaje.

Además, Lamelas utilizó la celebración del Día de la Industria para ratificar la posición de su país. Según manifestó, Estados Unidos pretende acompañar el rumbo adoptado por la administración argentina mediante “inversión, tecnología confiable y empleos de calidad”.

El mensaje no incluyó anuncios de nuevos desembolsos, empresas involucradas, montos de inversión o cantidad de puestos laborales que pudieran generarse. Por lo tanto, se trata hasta el momento de una definición diplomática sobre la orientación del vínculo bilateral y no de la presentación de proyectos específicos.

El pronunciamiento se conoció mientras la Unión Industrial Argentina desarrollaba su tradicional conmemoración del Día de la Industria. La entidad convocó a cerca de 200 representantes de diferentes sectores productivos en la planta de Elea y definió al empleo, el desarrollo tecnológico y el crecimiento económico como algunos de los ejes de la jornada.

El respaldo de Lamelas no constituye un hecho aislado. Un día antes, el embajador había señalado que, desde su perspectiva, “la macroeconomía se está ordenando” bajo el liderazgo de Milei y destacó especialmente la disciplina fiscal.

En ese mensaje también mencionó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y consideró que la siguiente etapa económica debería concentrarse en la formación de capital y en la existencia de reglas claras para los inversores.

La relación entre los gobiernos de Milei y Donald Trump mantiene así un componente económico relevante dentro de la agenda bilateral. Lamelas ya había fijado una posición similar durante el AmCham Summit realizado en abril, cuando planteó que Estados Unidos buscaba consolidarse como uno de los principales socios económicos de la Argentina.

Por el momento, el nuevo mensaje refuerza ese alineamiento diplomático y empresarial, aunque las eventuales inversiones mencionadas por el embajador dependerán de futuros anuncios y proyectos concretos.