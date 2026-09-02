Raúl Asencio fue condenado por conducir alcoholizado

Raúl Asencio, defensor del Real Madrid, fue condenado por un delito contra la seguridad vial luego de haber sido interceptado mientras conducía bajo los efectos del alcohol en Gran Canaria. La Justicia española le impuso una multa de 14.400 euros y la prohibición de conducir vehículos durante ocho meses.

El episodio ocurrió durante la madrugada del 16 de agosto, alrededor de las 6.30, sobre la autopista GC-1, a la altura del kilómetro 37,5, en San Bartolomé de Tirajana. Asencio circulaba en un Porsche Macan GTS cuando fue detenido en un control de tránsito.

En las dos pruebas de alcoholemia realizadas posteriormente, el futbolista registró 0,90 y 0,88 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. La tasa máxima general permitida es de 0,25 mg/l, mientras que a partir de los 0,60 mg/l la conducta pasa a constituir un delito contra la seguridad vial según la legislación española.

Tres días después, el 19 de agosto, se realizó un juicio rápido ante la Justicia de San Bartolomé de Tirajana. Según informó EFE, el defensor reconoció los hechos, aceptó la condena solicitada por la Fiscalía y manifestó su arrepentimiento.

La sanción económica fue fijada en 120 euros diarios durante cuatro meses, lo que representa un total de 14.400 euros. Además, el jugador no podrá utilizar su permiso de conducir durante ocho meses.

La difusión de esta sentencia coincide con otro frente judicial que atraviesa el futbolista, aunque se trata de una causa completamente independiente. Asencio está procesado junto con tres exintegrantes de las divisiones inferiores del Real Madrid en un expediente vinculado con imágenes íntimas obtenidas en Gran Canaria en 2023.

En ese proceso es importante establecer una diferencia: a Asencio no se le atribuye haber realizado las grabaciones. La acusación sostiene que recibió uno de los videos y posteriormente se lo mostró a una tercera persona, conducta por la que se le imputan delitos contra la intimidad.

La Fiscalía había manifestado su disposición a retirar la petición de condena contra el defensor si durante el juicio se cumplen las condiciones legales vinculadas con sus disculpas y el perdón otorgado por las afectadas. Por lo tanto, cualquier eventual absolución en ese expediente deberá quedar sujeta a la resolución judicial correspondiente.

Mientras continúa ese procedimiento por separado, la causa por alcoholemia ya tiene resolución: Asencio admitió los hechos y recibió una condena económica y la suspensión temporal de su licencia.