Villa Cañás volverá a reunir gastronomía, música y expresiones culturales con la tercera edición de la Fiesta de la Empanada de Hojaldre, prevista para el domingo 13 de septiembre. La actividad comenzará a las 11 en el Predio Mirtha Legrand, donde se encuentra el escenario “Los 3 Maestros”, y estará organizada por la Municipalidad.

La propuesta tendrá como protagonista a uno de los productos gastronómicos vinculados con la identidad de la ciudad. Durante toda la jornada, panaderos y emprendedores locales ofrecerán empanadas y otras elaboraciones realizadas con hojaldre.

La celebración comenzará con un desfile por las calles de Villa Cañás, del que participarán instituciones educativas junto con diferentes organizaciones de la comunidad.

Además de la propuesta gastronómica, habrá una amplia programación artística. Entre los espectáculos anunciados se encuentran Pa' Moverte, con cuarteto, y Agustín Fakelmann y su conjunto, con una propuesta folclórica.

También participarán la murga “Legrand Mur”, Raíces de mi Tierra, la Academia Celeste y Blanco, la Banda de la Escuela Nº 38, Ritmos con Samy, las actividades de telas y gimnasia artística de Enredarte, el coro “En Si Mayor” del Centro de Jubilados “Vivir con Alegría” y Ezequiel Aquino.

A la programación se incorporarán los talleres municipales de Pintura, Arte y Reciclado, Teatro, Tango, Ritmos Urbanos, Danza Árabe, Guitarra, Percusión, Español y Contemporáneo, además del coro “Vox Populi”.

Por otro lado, el predio contará con artesanos y emprendedores de Villa Cañás y otras localidades de la región. También habrá espacios destinados a instituciones locales y juegos recreativos para niños.

La Fiesta de la Empanada de Hojaldre comenzó a realizarse en 2024 como una propuesta destinada a difundir una elaboración que forma parte de la tradición de las panaderías cañaseñas. La agenda oficial de Santa Fe Turismo señala que esta preparación se realiza en la ciudad desde hace más de 50 años.

La segunda edición tuvo lugar en septiembre de 2025 y fue declarada de interés turístico por la Provincia de Santa Fe. Para este año, el organismo provincial volvió a incorporar la celebración a su calendario de actividades y anunció entrada gratuita.

De esta manera, Villa Cañás tendrá una nueva edición de una celebración que combina la producción gastronómica local con actividades culturales, educativas y recreativas. Hasta el momento no se difundieron horarios individuales para cada espectáculo ni un esquema alternativo ante posibles condiciones climáticas adversas.