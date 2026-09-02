La concejal Melina Mori explicó en Mano a Mano los principales alcances del proyecto que presentó en el Concejo Municipal de Villa Cañás para establecer un régimen de responsabilidad sobre inmuebles abandonados.

La iniciativa ingresó durante la sesión ordinaria Nº 676 y actualmente se encuentra en comisión, por lo que todavía debe ser analizada por los integrantes del cuerpo legislativo antes de una eventual aprobación.

Según explicó Mori, el objetivo es intervenir frente a propiedades que permanezcan durante períodos prolongados sin mantenimiento y que puedan presentar problemas relacionados con higiene, seguridad, deterioro edilicio o afectación del entorno urbano.

La concejal aclaró que el régimen no alcanzaría automáticamente a cualquier vivienda que permanezca temporalmente cerrada. Como ejemplo, diferenció una propiedad recientemente desocupada por el fallecimiento de su titular de aquellos inmuebles que llevan años sin mantenimiento.

La propuesta contempla realizar primero un relevamiento para identificar posibles casos. Posteriormente, una comisión integrada por representantes del Ejecutivo Municipal y del Concejo debería evaluar cada situación.

Luego se buscaría contactar y notificar al propietario, además de constatar las condiciones del inmueble y establecer qué tareas deberían realizarse.

“Los casos van a ser realmente evaluados y notificados y hablados con sus propietarios”, explicó Mori durante la entrevista.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de una sobretasa para aquellos propietarios que, después de ser intimados, no realicen las tareas requeridas.

Mori señaló que el recargo se aplicaría sobre la TGIU y tendría carácter progresivo de acuerdo con el tiempo y las condiciones de abandono. Sin embargo, aclaró que actualmente no existen porcentajes ni montos determinados, ya que esos aspectos deberán ser discutidos durante el tratamiento del proyecto.

Además, la propuesta contempla que la situación pueda revertirse. Si un propietario que estaba alcanzado por la sobretasa posteriormente realiza las tareas necesarias, el régimen debería permitir retirar el recargo.

La concejal sostuvo que el objetivo principal no es solamente aplicar una penalización económica, sino generar un incentivo para recuperar propiedades que actualmente permanecen fuera de uso. Entre las posibilidades mencionó que, una vez acondicionadas, puedan regresar al mercado para alquiler o venta, aunque esa decisión seguirá correspondiendo exclusivamente a cada propietario.

Por otro lado, Mori vinculó la iniciativa con cuestiones de higiene, seguridad y ordenamiento urbano y consideró que Villa Cañás necesita acompañar su crecimiento con mayores herramientas de control.

El proyecto deberá continuar ahora su tratamiento en comisión. Allí podrán incorporarse modificaciones y deberán definirse aspectos centrales como los criterios para determinar cuándo un inmueble se encuentra efectivamente abandonado, el procedimiento de intimación y los porcentajes que eventualmente tendría la sobretasa.