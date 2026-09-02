Leonardo Moyano, director de Deportes de la Municipalidad de Villa Cañás, repasó en “Mano a Mano” algunas de las principales actividades que atraviesan la agenda deportiva local. Durante la entrevista con María Pelizza se refirió al Torneo Provincial de Bolitas, al presente del equipo municipal de Maxivóley, a la colonia para adultos mayores de PAMI y también a su experiencia dentro de la gestión municipal.

Uno de los primeros temas fue la final regional del 8º Torneo Provincial de Bolitas, desarrollada durante agosto en el Prado Español. Villa Cañás recibió a participantes clasificados de distintas localidades del sur provincial y uno de los lugares para la instancia provincial quedó en manos de Joaquina López, representante local.

Moyano destacó especialmente la posibilidad de recuperar un juego tradicional y acercarlo a nuevas generaciones. Según explicó, la experiencia muestra una participación importante entre los niños, mientras que resulta más difícil convocar a los adolescentes.

“Está bueno para sacarlos un poquito de la pantalla”, sostuvo el funcionario al referirse a la propuesta. Además, remarcó que la actividad también genera interés entre padres y adultos que practicaron este juego durante su infancia.

Otro de los puntos centrales fue el presente del Taller Municipal de Maxivóley. El equipo dirigido por Adrián Risso consiguió dos triunfos durante la sexta fecha disputada en Murphy y alcanzó la primera posición del Torneo de Maxivóley Femenino Zona Sur 2026.

Las representantes de Villa Cañás superaron 2-1 a Belgrano de Santa Isabel y posteriormente vencieron 2-0 a Municipalidad de Venado Tuerto. De esta manera llegaron a los 22 puntos y encaran desde el primer puesto el tramo siguiente de la competencia.

Moyano señaló que se trata de un grupo integrado por mujeres de diferentes edades y recordó que el año pasado consiguió la Copa de Plata. El objetivo ahora será mantenerse entre los primeros puestos y llegar en buenas condiciones a la etapa decisiva.

Por otro lado, el director confirmó que continúan las gestiones vinculadas con la colonia para adultos mayores desarrollada junto a PAMI en las instalaciones de Sportsman. La actividad reunió aproximadamente a medio centenar de participantes y contó con profesores, guardavidas y propuestas recreativas.

Según anunció Moyano durante la entrevista, los fondos correspondientes al uso de las instalaciones del club ya fueron enviados por PAMI y se proyecta realizar próximamente la entrega. Hasta el momento de esta publicación, la concreción del pago constituye una versión informada por el funcionario durante la entrevista.

La conversación también permitió abordar su experiencia personal como director de Deportes. Moyano recordó que inicialmente tuvo dudas sobre aceptar el cargo y que durante su primera etapa recurrió al acompañamiento de funcionarios y trabajadores municipales con mayor experiencia.

Con más de dos años al frente del área, aseguró que actualmente se siente con mayor seguridad para tomar decisiones y desarrollar iniciativas propias, aunque señaló que continúa aprendiendo sobre la función.