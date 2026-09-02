Sofía Cairó volvió a referirse a uno de los momentos determinantes de la consagración de Las Leonas en el Mundial de hockey 2026. La jugadora argentina contó cómo vivió el shoot-out con el que Argentina cerró la definición frente a Países Bajos y explicó que el entrenamiento específico realizado durante los últimos años fue una de las claves para afrontar la ejecución.

Argentina se consagró campeona el sábado 29 de agosto después de igualar 1-1 con el seleccionado neerlandés y ganar 3-1 en los penales australianos. Países Bajos se había adelantado mediante Yibbi Jansen antes del descanso, mientras que María José Granatto consiguió el empate a seis minutos del final.

La definición tuvo además como una de sus protagonistas a Cristina Cosentino. La arquera argentina intervino en las ejecuciones neerlandesas y fue elegida por la Federación Internacional de Hockey como la jugadora del partido. Después de una nueva intervención de Cosentino ante Freeke Moes, Cairó quedó con la posibilidad de cerrar la serie.

En una entrevista con La Noche de TyC Sports, la jugadora explicó que los shoot-outs forman parte desde hace tiempo del trabajo habitual del seleccionado. Según relató, aquella preparación le permitió llegar a la final con mayor experiencia y tranquilidad.

Cairó reconoció que, mientras caminaba hacia la ejecución, era consciente de lo que estaba en juego: si convertía, Argentina se quedaba con el campeonato mundial. Sin embargo, sostuvo que pudo mantener la calma durante la acción.

Además, contó que no utiliza una resolución predeterminada. Su estrategia consiste en observar los movimientos de la arquera rival durante las ejecuciones anteriores y decidir en función de lo que encuentra cuando comienza su avance.

En este marco, reveló una indicación que recibió de Fernando Ferrara. Según Cairó, el entrenador le advirtió sobre una particularidad de la arquera neerlandesa y le recomendó esperar un instante antes de realizar el remate final. La jugadora siguió esa sugerencia y logró convertir.

La situación tuvo un antecedente directo en París 2024. En los Juegos Olímpicos, Cairó también participó de la definición ante Bélgica por la medalla de bronce y convirtió la ejecución que terminó asegurando el tercer puesto para Argentina.

Dos años después llegó a una instancia similar con una preparación diferente. La propia jugadora señaló que aquella experiencia olímpica y las posteriores tandas disputadas en la Pro League le permitieron incorporar herramientas para afrontar este tipo de situaciones.

Con el triunfo en Amstelveen, Argentina consiguió su tercera Copa del Mundo después de Perth 2002 y Rosario 2010 y terminó con una serie de tres títulos consecutivos de Países Bajos.