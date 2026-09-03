El presidente Javier Milei tiene prevista para este jueves una visita de pocas horas a Santiago de Chile, donde participará del Foro de Madrid y mantendrá reuniones con su par chileno, José Antonio Kast, y con una funcionaria del gobierno de Estados Unidos. Tras regresar a Buenos Aires, grabará el mensaje sobre la cuestión Malvinas que será emitido a las 21 por cadena nacional.

Según la agenda difundida, la partida hacia Chile estaba prevista para las 7. Milei debe exponer a las 10.20 en el Foro de Madrid, encuentro organizado por la Fundación Disenso, entidad española vinculada a Vox y presidida por Santiago Abascal.

Durante su permanencia en Santiago también está previsto un encuentro con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos. Además, al mediodía mantendrá una reunión bilateral con Kast en el Palacio de La Moneda.

El viaje se produce en un escenario marcado por la agenda regional y por las expectativas generadas alrededor de Malvinas. TN agregó que el encuentro con Kast ocurre después de una reciente controversia bilateral vinculada al estrecho de Magallanes, aunque ambos gobiernos dieron señales de bajar la tensión.

Finalizadas las actividades en Chile, Milei regresará a Buenos Aires. La grabación del mensaje presidencial está prevista para horas de la tarde y la transmisión comenzará a las 21.

Hasta el momento, Casa Rosada no informó oficialmente cuál será el contenido específico del discurso. Por ese motivo, las versiones sobre anuncios concretos deben ser consideradas información no confirmada.

Entre los temas que aparecen dentro de las especulaciones figura una posible iniciativa para incrementar las sanciones contra compañías que desarrollen actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales en las zonas en disputa. Infobae informó que ese podría ser uno de los ejes del mensaje, aunque no existe confirmación oficial.

El nuevo escenario comenzó a tomar forma después de declaraciones de Donald Trump. Consultado sobre la posición estadounidense respecto de Malvinas, el presidente norteamericano sostuvo que revisa todas las posiciones. La frase generó expectativas en el Gobierno argentino, pero no significó hasta ahora un anuncio formal de modificación de la política estadounidense.

Además, Infobae indicó que no existe por el momento una referencia concreta dentro del Departamento de Estado sobre una eventual intermediación de Washington entre Argentina y Reino Unido.

El mensaje de esta noche será, por lo tanto, la instancia en la que se conocerá el alcance de las medidas que el Gobierno pretende presentar y si existen novedades diplomáticas concretas alrededor del reclamo argentino de soberanía sobre las islas.