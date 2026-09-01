La Supercopa Internacional ya tiene definidos todos sus principales detalles. Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentarán el sábado 26 de septiembre, desde las 17, en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, según confirmó este martes la Liga Profesional.

La definición reunirá a los dos equipos que consiguieron su clasificación durante la temporada 2025 por caminos diferentes. Estudiantes obtuvo su lugar después de consagrarse campeón del Trofeo de Campeones, mientras que Rosario Central accedió por haber terminado en el primer puesto de la tabla anual.

El conjunto platense llegó al Trofeo de Campeones luego de conquistar el Torneo Clausura 2025. En aquella final igualó 1-1 frente a Racing después de 120 minutos y terminó imponiéndose en la definición por penales.

Una semana después, Estudiantes volvió a festejar. El Pincha derrotó 2-1 a Platense, campeón del Apertura, en el Estadio Único de San Nicolás y se quedó con el Trofeo de Campeones. Lucas Alario convirtió los dos goles con los que el equipo de La Plata remontó el resultado.

Por otro lado, Rosario Central cerró 2025 en lo más alto de la tabla anual. Posteriormente, la Liga Profesional resolvió reconocer como “Campeón de Liga” al equipo que terminara primero en esa clasificación y otorgó ese reconocimiento al conjunto rosarino. La decisión generó cuestionamientos desde distintos sectores y derivó, entre otros episodios, en el pasillo de espaldas realizado posteriormente por los jugadores de Estudiantes.

Sin embargo, para la clasificación a esta Supercopa el dato determinante es que Central terminó primero en la tabla anual, condición prevista para acceder al partido.

La realización de la final atravesó diferentes alternativas durante los últimos meses. En mayo ya había quedado establecido el 26 de septiembre como fecha, aunque todavía no estaban confirmados el horario ni el escenario. Paraguay, Uruguay y diferentes estadios argentinos aparecieron mencionados durante las negociaciones.

Finalmente, la organización eligió el Madre de Ciudades, un estadio con antecedentes recientes para ambos clubes. Central se consagró allí en la Copa de la Liga 2023, mientras que Estudiantes también consiguió títulos importantes en Santiago del Estero durante las últimas temporadas.

Además, el reglamento establece que, si los 90 minutos terminan empatados, se disputarán 30 minutos suplementarios. Si la igualdad continúa, el campeón se resolverá mediante una definición por penales.

De esta manera, Estudiantes y Rosario Central volverán a cruzarse en un partido eliminatorio, esta vez con un título oficial en juego y con Santiago del Estero como escenario de la definición.