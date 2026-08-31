Murphy: hallaron sin vida al joven que era buscado

La búsqueda de un joven de 24 años que permanecía desaparecido desde hacía una semana terminó este domingo 30 de agosto con el hallazgo de su cuerpo sin vida en una propiedad de la localidad de Murphy.

El procedimiento se concretó durante la tarde, luego de una nueva jornada de rastrillajes en la que participaron efectivos policiales y personal especializado. Según la información conocida inicialmente, el operativo incluyó la utilización de perros rastreadores y drones.

El cuerpo fue localizado dentro de un inmueble ubicado sobre calle López, una propiedad que se encontraba deshabitada desde hacía varios años.

El joven era buscado desde el domingo 23 de agosto, cuando se retiró de su domicilio ubicado sobre calle Armando Ricordi y no regresó. Su pareja realizó posteriormente la denuncia y se inició un pedido de paradero que durante los días siguientes movilizó distintas tareas investigativas.

Durante la semana se desarrollaron rastrillajes y diferentes medidas orientadas a reconstruir sus movimientos y determinar dónde podía encontrarse.

Finalmente, las tareas volvieron a concentrarse en Murphy y durante la tarde del domingo se produjo el hallazgo.

Tras encontrarse el cuerpo, intervinieron especialistas de Criminalística y la investigación quedó bajo la órbita judicial. El objetivo de las actuaciones es establecer con precisión cuándo y en qué circunstancias se produjo el fallecimiento.

En relación con las primeras observaciones realizadas en el lugar, trascendió que no se habrían detectado signos externos de violencia y que las pertenencias del joven se encontrarían junto a él. Se trata, sin embargo, de información preliminar que deberá ser corroborada a través de las pericias correspondientes.

Por el momento no existe una causa de muerte comunicada oficialmente. En consecuencia, cualquier interpretación sobre lo ocurrido debe ser considerada una versión no confirmada hasta que existan resultados periciales o información proveniente del Ministerio Público de la Acusación.

Además, será necesario determinar cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el inmueble y reconstruir los movimientos realizados desde que el joven salió de su vivienda.

El caso había generado preocupación en Murphy durante toda la semana debido al despliegue realizado para localizarlo y a la difusión del pedido de paradero en medios y redes sociales de la región.

A partir de ahora, la investigación continuará centrada en las pericias realizadas en el lugar y los estudios que permitan establecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta que esos resultados sean incorporados a la causa, no existe información oficial que permita determinar qué ocurrió.