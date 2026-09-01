La Selección Argentina de básquet volverá a disputar las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2027 en noviembre, cuando afronte dos compromisos consecutivos como local. El equipo dirigido por Pablo Prigioni recibirá a Bahamas el jueves 26 y tres días después, el domingo 29, tendrá la revancha frente a Canadá.

Por el momento, FIBA mantiene por definir tanto los horarios como los escenarios de ambos encuentros. El organismo internacional sí confirmó las fechas dentro del calendario oficial de la quinta ventana de las Eliminatorias de América.

Argentina llegará a esos compromisos con un registro de seis triunfos y dos derrotas. En la reciente ventana de agosto venció 89-75 a Puerto Rico en Mar del Plata y posteriormente cayó 97-92 frente a Canadá en el Videotron Centre de Québec.

El conjunto nacional realizó un partido competitivo frente al líder de la zona y llegó a construir una ventaja importante durante la primera mitad. Canadá terminó revirtiendo el desarrollo y conservó su invicto, mientras que Nicolás Laprovíttola fue el máximo anotador argentino con 31 puntos y 8 triples convertidos.

Los resultados dejaron a Argentina en el tercer puesto del Grupo F, con récord de 6-2. Canadá lidera con 8-0 y Uruguay también registra 6-2, aunque se ubica por delante del seleccionado argentino por los criterios de desempate. Bahamas aparece inmediatamente detrás con cuatro victorias y cuatro derrotas.

En este marco, el encuentro del 26 de noviembre adquiere especial importancia. Una victoria ante Bahamas permitiría ampliar la diferencia sobre uno de los principales perseguidores en la pelea por ingresar entre los tres primeros lugares.

El conjunto nacional realizó un partido competitivo frente al líder de la zona y llegó a construir una ventaja importante durante la primera mitad. Canadá terminó revirtiendo el desarrollo y conservó su invicto, mientras que Nicolás Laprovíttola fue el máximo anotador argentino con 31 puntos y 8 triples convertidos.

Los resultados dejaron a Argentina en el tercer puesto del Grupo F, con récord de 6-2. Canadá lidera con 8-0 y Uruguay también registra 6-2, aunque se ubica por delante del seleccionado argentino por los criterios de desempate. Bahamas aparece inmediatamente detrás con cuatro victorias y cuatro derrotas.

En este marco, el encuentro del 26 de noviembre adquiere especial importancia. Una victoria ante Bahamas permitiría ampliar la diferencia sobre uno de los principales perseguidores en la pelea por ingresar entre los tres primeros lugares.

Después de quedar afuera del Mundial 2023, el seleccionado nacional afrontará así los últimos cuatro partidos de un camino en el que depende de sus propios resultados para regresar a la principal competencia internacional.