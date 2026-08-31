El delantero David Corrêa da Fonseca, futbolista de Vasco da Gama y compañero de los argentinos Facundo Colidio y Claudio Spinelli, quedó bajo investigación este lunes 31 de agosto durante un operativo policial desplegado en distintos puntos de Brasil. Las autoridades buscan determinar posibles conexiones entre futbolistas, empresarios y una organización sospechada de tráfico interestadual de drogas y armas y lavado de dinero.

La investigación, denominada Operación A Tropa, está encabezada por la Policía Civil de Espírito Santo y derivó en procedimientos simultáneos en Río de Janeiro, Espírito Santo, Goiás y el Distrito Federal. En total fueron ordenadas cuatro detenciones temporales y 15 medidas de búsqueda y secuestro.

En Río de Janeiro, los investigadores realizaron procedimientos en la residencia de David y en instalaciones del centro de entrenamiento de Vasco. Durante las diligencias fueron retirados teléfonos, computadoras y documentación, de acuerdo con información difundida por medios brasileños.

La situación procesal del delantero requiere una precisión: David fue objeto de una orden de búsqueda y secuestro, pero no existe hasta el momento una orden de prisión en su contra. Tampoco se informó oficialmente una imputación o acusación judicial que permita atribuirle responsabilidad en los delitos investigados.

Por otro lado, UOL reveló que el origen de la investigación se remontaría a un teléfono secuestrado en 2024 durante las actuaciones por un intento de homicidio ocurrido en Serra, Espírito Santo. Según esa versión, en el dispositivo habrían aparecido conversaciones y registros financieros que condujeron a los investigadores hacia distintos futbolistas. Estos elementos forman parte de la pesquisa y constituyen, por el momento, una versión no confirmada judicialmente.

Además de David, medios brasileños mencionaron al lateral Hayner, actualmente en Vila Nova, entre los jugadores investigados. También quedó alcanzado por el procedimiento Renyer Oliveira, formado en Santos y actualmente en Azuriz, quien fue detenido durante una diligencia por un episodio de desacato y resistencia, según las publicaciones locales.

Vasco da Gama informó posteriormente que se encuentra colaborando con las autoridades y que aguardará la conclusión de la investigación.

En este marco, el expediente continúa abierto y será la investigación judicial la que deberá establecer qué relación, si existió alguna, mantuvieron los futbolistas con las personas señaladas por la Policía.