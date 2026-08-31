Una beba de cuatro meses murió después de ser atacada por un perro pitbull dentro de una vivienda ubicada sobre O’Brien al 4300, en Ingeniero Pablo Nogués, partido bonaerense de Malvinas Argentinas. El caso quedó judicializado y se intenta determinar cómo el animal accedió al lugar donde se encontraba la niña y si existen responsabilidades vinculadas con su cuidado.

Según el parte policial citado por medios locales, el perro ingresó durante un momento de descuido al sector de la casa donde dormía Emma y la mordió en la cabeza, provocándole heridas de extrema gravedad.

Tras el ataque, la madre tomó a la beba en brazos y salió de la vivienda en busca de asistencia. La niña fue trasladada de urgencia al Hospital de Trauma y Emergencias Federico Abete, donde los profesionales realizaron maniobras de reanimación. Pese a la atención recibida, finalmente se confirmó su fallecimiento.

Micaela, tía de Emma, brindó detalles de lo ocurrido en declaraciones al Canal Provincial. Según su testimonio, la madre salió a la calle con su hija herida y recibió ayuda para concretar el traslado al centro asistencial.

Por otro lado, la mujer sostuvo que los propietarios del pitbull serían familiares de la madre de la víctima.

La familiar también aseguró que el perro habría protagonizado anteriormente otros ataques en el barrio, entre ellos episodios contra otros animales y la mordedura a un vecino. Sin embargo, esos antecedentes constituyen por el momento una versión no confirmada oficialmente por las autoridades.

Después de la denuncia, personal del área de Zoonosis retiró al animal de la vivienda y lo trasladó a una dependencia municipal. Según la información difundida, permanecerá bajo observación sanitaria durante diez días.

Respecto del futuro del perro, la tía de Emma mencionó la posibilidad de que sea sacrificado. Hasta el momento, esa medida no fue confirmada oficialmente y también debe considerarse una versión no confirmada.

En este marco, la investigación judicial busca reconstruir las circunstancias previas y posteriores al ataque. perroEntre otros aspectos, se procura determinar de qué manera el animal logró ingresar al sector en el que estaba la beba, quiénes se encontraban en la vivienda y qué medidas de resguardo existían.

Además, deberán analizarse los testimonios y demás elementos incorporados al expediente antes de establecer eventuales responsabilidades de los propietarios o de otras personas presentes en el domicilio.

La causa continúa en investigación y podrían conocerse nuevas medidas judiciales una vez completadas las primeras actuaciones y pericias.