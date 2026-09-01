River acelera por Francisco Álvarez antes del cierre

River ingresó en las últimas horas del mercado de pases con la intención de sumar un defensor central y Francisco Álvarez, actualmente en Argentinos Juniors, aparece como uno de los principales nombres apuntados por la dirigencia.

La búsqueda se reactivó mientras continúa sin definirse la situación de Lucas Martínez Quarta. El zaguero recibió propuestas del exterior y, aunque su salida todavía no está acordada, en Núñez comenzaron a evaluar alternativas ante la posibilidad de que continúe su carrera fuera del club.

Según la información difundida durante las últimas horas, River inició contactos con Argentinos Juniors para conocer las condiciones de una eventual transferencia de Álvarez. Por el momento no existe confirmación oficial de un acuerdo entre las instituciones.

El marcador central tiene 26 años, es diestro y viene ocupando un lugar importante en la última línea del conjunto de La Paternal. A lo largo de su carrera pasó por San Martín de San Juan, Talleres de Córdoba, Patronato y Barracas Central antes de consolidarse en Argentinos.

Las versiones sobre las cifras de una posible transferencia todavía presentan diferencias. Algunas informaciones ubican una eventual operación alrededor de los cinco millones de dólares, aunque no se comunicó públicamente una propuesta aceptada por Argentinos Juniors.

En este marco, la situación de Martínez Quarta aparece directamente relacionada con los movimientos de River. El defensor analiza alternativas provenientes del exterior y el club pretende, en caso de avanzar con una salida, encontrar una fórmula económica que contemple una transferencia definitiva.

Uno de los clubes vinculados con el futbolista es Al Sadd de Qatar. La propuesta mencionada públicamente contemplaba un préstamo con obligación de compra por aproximadamente cinco millones de dólares condicionada al cumplimiento de determinados objetivos. River, según trascendió, prioriza una venta.

Además, desde Italia también aparecieron versiones sobre un posible interés por Martínez Quarta. Sin embargo, hasta el momento ninguna negociación derivó en un anuncio oficial y el defensor permanece dentro del plantel conducido interinamente por Leonardo Ponzio.

River ya había intentado sumar otro central durante este tramo del mercado. Días atrás realizó una propuesta por el colombiano Willer Ditta, de Cruz Azul, pero las diferencias económicas impidieron avanzar en aquella operación.

Álvarez aparece ahora como una nueva alternativa. El defensor también había sido relacionado con Boca durante este mercado, aunque tampoco existe hasta el momento una negociación oficialmente comunicada por el club de La Ribera.

Con el cierre del libro de pases previsto para este miércoles 2 de septiembre, las próximas horas serán determinantes. River deberá resolver si formaliza su avance por Álvarez mientras, en paralelo, define qué ocurrirá con Martínez Quarta.