Un ciclista murió y dos camioneros resultaron heridos luego de un siniestro vial ocurrido durante la noche del domingo 30 de agosto en la Ruta Provincial 90, a la altura del kilómetro 87, en jurisdicción de Alcorta.

El episodio se registró alrededor de las 20.57 y movilizó a Bomberos Voluntarios de Alcorta, que acudieron al lugar con tres unidades. Al arribar, los rescatistas encontraron dos camiones que habían colisionado de frente y a sus respectivos conductores atrapados dentro de las cabinas.

Además, en el siniestro quedó involucrado un hombre mayor de edad que circulaba en bicicleta. Según el informe difundido por Bomberos, el ciclista murió en el lugar.

Uno de los vehículos involucrados era un camión con semirremolque tanque. Información difundida inicialmente indicó que transportaba materiales considerados de riesgo, por lo que los equipos de emergencia debieron adoptar un procedimiento especial antes de iniciar completamente las tareas de rescate.

Posteriormente, un integrante de Bomberos Voluntarios de Alcorta explicó en declaraciones radiales que la unidad transportaba nitrógeno líquido. Debido a las características de la carga fue necesario realizar su trasvase antes de remover el vehículo. Desde Bomberos también señalaron que el producto es inerte y que no se advertía un riesgo ambiental, aunque su manipulación requería medidas específicas de seguridad.

El segundo vehículo era un camión Volkswagen de cargas generales que transportaba maíz. Tras la colisión, parte del cereal quedó esparcido sobre la calzada y su conductor permaneció atrapado dentro de la cabina.

Los bomberos utilizaron herramientas hidráulicas para efectuar cortes sobre las estructuras y liberar a los dos transportistas. Una vez rescatados, fueron trasladados al SAMCo de Alcorta para recibir atención y posteriormente derivados a centros de mayor complejidad.

En el operativo también participaron efectivos policiales, servicios sanitarios, Policía de Investigaciones y Policía Científica, que intervino en las pericias destinadas a establecer la mecánica del siniestro.

Una versión preliminar difundida por medios de la región sostiene que los dos camioneros habrían realizado maniobras para evitar al ciclista antes de colisionar. Sin embargo, se trata de una versión no confirmada y las circunstancias precisas deberán ser determinadas por los peritajes.

Durante las primeras horas de este lunes 31 de agosto, la Agencia Provincial de Seguridad Vial mantenía el corte total de la Ruta 90 a la altura del kilómetro 87 debido a las tareas de trasvase, remoción y limpieza.

Hasta el momento no fueron difundidas oficialmente las identidades de las personas involucradas ni un parte actualizado sobre el estado de salud de los dos camioneros. La investigación continuará con los informes técnicos y periciales realizados en el lugar.