El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este lunes en Rosario la apertura de la tercera edición del Santa Fe Business Forum, el encuentro organizado por el Gobierno provincial para vincular empresas argentinas con compradores, inversores y mercados internacionales.

La actividad comenzó en La Fluvial y continuará hasta el viernes 4 de septiembre, con una agenda que también tendrá acciones en la ciudad de Santa Fe y recorridos por establecimientos productivos de distintos puntos de la provincia.

Durante la inauguración, Pullaro sostuvo que uno de los objetivos centrales de su gestión es acompañar al sector privado para favorecer la generación de empleo y el crecimiento económico. En ese marco, planteó que la Provincia busca ampliar mercados internacionales y fortalecer las posibilidades de exportación de las empresas santafesinas.

Según la información difundida por la organización, la edición 2026 reúne a más de 1.000 empresas argentinas y alrededor de 250 compradores internacionales. También participan 40 fondos de inversión y unas 250 startups vinculadas con sectores como agroindustria, biotecnología, energías renovables, videojuegos, producción audiovisual y turismo de reuniones.

Pullaro mencionó además que Santa Fe cuenta con unas 7.000 pymes, 21.000 productores agropecuarios y 2.000 cooperativas. Las cifras fueron expuestas por el mandatario durante su discurso como parte de su descripción del entramado productivo provincial.

Por otro lado, el gobernador vinculó la realización del encuentro con la estrategia provincial de inversión en infraestructura y búsqueda de nuevos mercados. También hizo referencia a la situación de seguridad que atravesó Rosario en años anteriores y afirmó que actualmente existe un escenario diferente para desarrollar este tipo de actividades.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló que el objetivo es convertir al Business Forum en una política de Estado orientada a la internacionalización de empresas y pymes. En la misma línea, la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, explicó que la intención es generar contactos directos entre la producción santafesina y compradores del exterior.

La edición de este año incorpora 55 circuitos productivos distribuidos en 15 departamentos. Las delegaciones tienen previsto visitar más de 160 empresas ubicadas en unas 60 localidades.

Además, la programación contempla un Foro de Inversiones, rondas comerciales y más de 50 capacitaciones vinculadas con competitividad, inteligencia artificial, biotecnología, logística y comercio exterior.

El impacto concreto de esta edición podrá evaluarse una vez finalizadas las rondas de negocios, cuando se conozcan la cantidad de operaciones, acuerdos, pedidos de cotización e inversiones generadas durante el encuentro.