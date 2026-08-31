La inflación de agosto volvería a ubicarse por debajo del 2% mensual, según las últimas estimaciones elaboradas por consultoras privadas, aunque el resultado definitivo todavía deberá esperar la publicación oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El organismo informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio registró una suba del 2,1%. Ese resultado había interrumpido la desaceleración observada durante los meses anteriores y volvió a colocar la evolución de los precios en el centro de las expectativas económicas.

Para agosto, las mediciones privadas difundidas durante los últimos días muestran un escenario diferente. Fundación Libertad y Progreso ubica su cálculo alrededor del 1,4%, mientras que EcoGo proyecta cerca de 1,5%. C&T Asesores Económicos estima un 1,6%, Analytica un 1,7% e Invecq se encuentra entre las previsiones más altas, con 1,9%.

Uno de los principales factores detrás de la moderación sería el comportamiento de los alimentos y bebidas. Según indicaron distintas consultoras, ese rubro registró variaciones reducidas durante varias semanas de agosto y contribuyó a recortar las previsiones iniciales para el índice general.

Además, algunos analistas relacionaron parte de la aceleración de julio con factores estacionales vinculados a las vacaciones de invierno, particularmente en turismo, transporte, recreación y hotelería. La desaparición de parte de esos efectos durante agosto también habría colaborado con la desaceleración.

Desde el Gobierno comparten la expectativa de un índice menor. El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, señaló recientemente que las mediciones de alta frecuencia mostraban una reducción del ritmo de aumento de los precios y consideró posible que agosto termine por debajo de julio e incluso de junio.

Sin embargo, todos los porcentajes conocidos hasta el momento corresponden a estimaciones privadas y deben considerarse una versión no confirmada hasta la difusión del IPC oficial.

En este marco, un índice ubicado entre 1,4% y 1,9% representaría una desaceleración respecto del 2,1% registrado en julio y volvería a colocar la inflación mensual por debajo del 2%.

El próximo dato permitirá también determinar si el incremento de julio respondió principalmente a factores circunstanciales o si la tendencia de los precios comienza a estabilizarse en niveles diferentes.

Además del resultado mensual, la atención estará puesta en alimentos, tarifas y servicios regulados, tres componentes que pueden condicionar la evolución del índice durante los próximos meses.