Racing presentó este martes su tercera camiseta para la temporada 2026, una equipación que recupera los bastones amarillos y negros asociados a uno de los primeros diseños de la historia del club. El equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda tiene previsto estrenarla el domingo 6 de septiembre, cuando reciba a Atlético Tucumán por la octava fecha del Torneo Clausura.

La nueva indumentaria fue desarrollada junto a Nike y toma como referencia una camiseta aprobada por la institución en 1904, cuando Racing todavía no había adoptado el celeste y blanco como identidad definitiva. El modelo actual presenta franjas verticales amarillas y negras, un escudo de estética retro, detalles blancos en patrocinadores y marca deportiva, además de pantalón y medias negras. Según sitios especializados en indumentaria, se trata de una edición limitada.

La campaña de lanzamiento fue construida alrededor de la frase “A Racing nadie le dice que no” y de un video institucional que repasa diferentes momentos de la historia del club. Entre ellos aparecen los siete campeonatos consecutivos obtenidos durante la etapa amateur, la consagración internacional de 1967 y distintas demostraciones de convocatoria de sus hinchas.

Sin embargo, el antecedente de 1904 requiere una precisión histórica. La versión difundida en la campaña presenta aquel diseño como una idea que había recibido una negativa. Los registros consultados señalan que la camiseta amarilla y negra fue aprobada por una asamblea y posteriormente reemplazada, luego de un período muy breve, debido a su similitud con los colores utilizados por el entonces Central Uruguay Railway Cricket Club, antecedente de Peñarol. Por eso, más que un proyecto directamente rechazado, se trató de una elección que tuvo escasa duración.

Después de aquella experiencia, Racing utilizó una camiseta a cuadros celestes y salmón y, más adelante, un modelo azul con una franja blanca. En 1910 adoptó los colores celeste y blanco que terminaron convirtiéndose en su imagen característica.

Los bastones amarillos y negros volvieron a aparecer varias décadas después. En 1972 y 1973 el club utilizó nuevamente una camiseta con esa combinación como homenaje a uno de sus primeros modelos. Aquella versión fue vestida por futbolistas como Daniel Onega y Alberto Mario Jorge, entre otros.

Ahora, más de medio siglo después de aquella reedición, Racing vuelve a recurrir a ese capítulo de su historia para una tercera equipación. El estreno deportivo está previsto frente a Atlético Tucumán, en el Cilindro de Avellaneda, en un partido en el que la Academia buscará además sumar puntos en el Torneo Clausura y acompañar la presentación comercial con su primera utilización oficial en cancha.