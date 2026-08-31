Chañar Ladeado se encuentra cerca de modificar su histórico sistema de abastecimiento de agua. La obra destinada a producir y distribuir agua potable directamente a través de la red urbana alcanzó un 90% de avance y atraviesa su etapa final, según informó el Gobierno de Santa Fe.

El proyecto contempla una planta de tratamiento mediante ósmosis inversa con dos módulos, siete nuevas perforaciones, cañerías de impulsión y cuatro cisternas de almacenamiento. La inversión informada supera actualmente los $2.300 millones y se financia con recursos del Tesoro provincial.

Hasta ahora, el agua distribuida por la red de Chañar Ladeado no resulta apta para consumo humano debido a la salinidad y a la presencia natural de arsénico en los acuíferos poco profundos. Por ese motivo, los habitantes utilizan para beber y cocinar agua tratada mediante ósmosis inversa, que deben retirar de dispensadores comunitarios con un límite establecido por usuario. La situación también estaba consignada en la documentación técnica elaborada para la ampliación del sistema.

Según indicaron desde la Secretaría de Agua y Saneamiento, las siete perforaciones previstas y las correspondientes cañerías de impulsión ya están terminadas. Los trabajos actuales están concentrados en la puesta a punto de los dos módulos de tratamiento.

El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, precisó que el sistema tendrá una capacidad conjunta de producción de 80 metros cúbicos por hora. Además, se incorporarán una sala de máquinas y las instalaciones complementarias necesarias para operar la planta.

Una vez extraída, el agua será conducida desde las perforaciones hasta la planta, donde atravesará el proceso de ósmosis inversa. Posteriormente será almacenada e incorporada a la red urbana para su distribución domiciliaria.

El proyecto también incluye cuatro cisternas. Dos tendrán una capacidad de 70 metros cúbicos cada una para almacenar agua sin tratar, mientras que otras dos, de 50 metros cúbicos cada una, estarán destinadas al agua ya potabilizada.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo que el nuevo esquema permitirá abastecer con agua segura a casi 6.000 vecinos durante las 24 horas. Esa posibilidad todavía está sujeta a la finalización de las obras, las pruebas correspondientes y la efectiva puesta en funcionamiento del sistema.

Por otro lado, el presidente comunal Federico Vallé señaló que el acceso al agua potable domiciliaria constituye un reclamo de larga data y destacó que permitirá abandonar progresivamente la dependencia de los dispensadores comunitarios.

La Provincia no precisó todavía una fecha exacta para la habilitación definitiva. Con un 90% de ejecución, la etapa que resta será determinante para establecer cuándo el agua tratada comenzará efectivamente a llegar a los grifos de los domicilios.