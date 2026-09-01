Argentina estuvo cerca de bajar al único invicto de su grupo, pero terminó perdiendo 97-92 frente a Canadá en Quebec, por una nueva fecha de las Eliminatorias de América rumbo al Mundial de básquetbol de Qatar 2027. Con el resultado, el conjunto dirigido por Pablo Prigioni quedó con seis victorias y dos derrotas y ocupa el tercer puesto del Grupo F. Canadá, en tanto, continúa con registro perfecto de 8-0.

El seleccionado nacional atravesó diferentes momentos durante el encuentro. Después de un comienzo favorable al local, logró modificar el desarrollo a partir de su efectividad exterior. Nicolás Laprovittola encabezó esa reacción y terminó siendo el máximo anotador argentino con 31 puntos, producto de una noche en la que convirtió ocho de sus doce lanzamientos de tres puntos.

Argentina llegó a construir una diferencia de 17 tantos durante el segundo cuarto, cuando se puso 40-23. Nicolás Brussino y Gonzalo Corbalán también participaron de ese buen tramo ofensivo. Sin embargo, Canadá respondió rápidamente con un parcial de 10-0 y logró reducir la distancia antes del descanso, al que el equipo argentino llegó adelante por 53-48.

En ese período se produjo además una de las situaciones que generó mayor preocupación. Gabriel Deck debió dejar la cancha por un inconveniente en su hombro izquierdo, la misma zona que había sufrido ante Puerto Rico. El jugador no regresó durante el segundo tiempo. Hasta conocerse los correspondientes estudios médicos, el grado de la lesión debe considerarse una versión no confirmada.

Canadá modificó el partido después del entretiempo. Nickeil Alexander-Walker, con 26 puntos, y Luguentz Dort, con 25, fueron determinantes y entre ambos aportaron 51 unidades. Además, el conjunto conducido por Gordie Herbert aprovechó las pérdidas argentinas y encontró situaciones de transición que le permitieron pasar al frente y conservar la ventaja.

Argentina continuó en partido hasta los últimos minutos. Laprovittola sostuvo buena parte de la producción ofensiva, mientras que Canadá encontró respuestas para evitar la remontada definitiva. Alexander-Walker convirtió acciones importantes en el cierre y aseguró la octava victoria consecutiva de su selección.

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El resultado dejó a Canadá primero con 8-0, mientras Uruguay y Argentina presentan registros de 6-2. El seleccionado uruguayo ocupa el segundo puesto por los criterios de desempate y Argentina aparece tercera. Bahamas, con 4-4, completa por ahora los cuatro primeros lugares.

La próxima ventana será determinante para el equipo de Prigioni. Argentina jugará como local contra Bahamas el 26 de noviembre y volverá a enfrentar a Canadá el 29. Los tres primeros de cada grupo obtendrán la clasificación directa al Mundial y el mejor cuarto de las dos zonas también conseguirá una plaza.