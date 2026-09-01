River aceleró la búsqueda de un defensor central durante las últimas horas del mercado de pases y uno de los nombres que apareció en la negociación es el colombiano Willer Ditta, actualmente en Cruz Azul de México. Sin embargo, la distancia económica entre las partes habría frenado cualquier posibilidad de acuerdo inmediato.

Según informó TyC Sports y replicaron medios especializados en el mercado mexicano, River habría presentado días atrás una propuesta cercana a los seis millones de dólares por el pase del zaguero. La respuesta de Cruz Azul habría sido negativa, con una pretensión cercana a los nueve millones. Se trata, por el momento, de una versión no confirmada oficialmente por ninguno de los dos clubes.

La información presenta, además, diferencias según el medio consultado. RÉCORD, desde México, asegura que River realizó un sondeo por el futbolista pero sostiene que no existe hasta ahora una propuesta formal. El mismo medio señala que Cruz Azul considera al colombiano una pieza importante de su estructura y que su salida no forma parte de las prioridades de la institución.

Por otro lado, Bolavip México recoge la versión de los seis millones ofrecidos y nueve millones solicitados, aunque añade que la posición económica de Cruz Azul podría haberse endurecido y que actualmente se hablaría incluso de una cifra cercana a los 14 millones de dólares. Este último monto también corresponde a una versión no confirmada.

Ditta tiene 28 años, pasó por Newell’s y llegó a Cruz Azul en 2023. Además, integró el plantel de Colombia en el Mundial 2026, por lo que River apunta a un futbolista que conoce el fútbol argentino y cuenta con experiencia internacional.

La búsqueda de River también está relacionada con los movimientos que podrían producirse en su defensa. Lucas Martínez Quarta recibió propuestas desde el exterior y su futuro continúa abierto, mientras que Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors, es otro de los centrales que figura entre las alternativas analizadas en Núñez.

En este marco, el tiempo constituye otro condicionante. El reglamento de AFA establece que los clubes que cumplan los requisitos por transferencias al exterior pueden utilizar un cupo de incorporación hasta este miércoles 2 de septiembre a las 18.

River deberá definir en las próximas horas si intenta reactivar las conversaciones por Ditta, avanza por otra alternativa o mantiene la composición actual de su defensa. Hasta el momento, no existe un acuerdo entre las partes ni un anuncio institucional sobre una eventual transferencia.