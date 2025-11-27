AFA aplicó duras sanciones a Estudiantes tras el polémico pasillo

Los Leoncitos debutaron con una sólida victoria en el Mundial Junior
El Tribunal de Disciplina suspendió por seis meses a Juan Sebastián Verón y aplicó dos fechas de sanción a once futbolistas por el pasillo de espaldas a Rosario Central. El club anticipó que apelará el fallo.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer este jueves la resolución del Tribunal de Disciplina respecto del polémico pasillo de espaldas que Estudiantes de La Plata realizó a Rosario Central, luego de que el Canalla fuera declarado campeón por la Tabla Anual. La medida incluye severas sanciones tanto para el presidente del club, Juan Sebastián Verón, como para varios futbolistas del plantel profesional.
Según el fallo, Verón quedará suspendido durante seis meses para toda actividad relacionada con el fútbol. La resolución sostiene que la decisión de incumplir el protocolo fue responsabilidad directa del presidente, algo que el propio club admitió en su descargo. El Tribunal consideró que no se trató de un gesto improvisado, sino de una orden emanada de la máxima autoridad institucional.
Además, once jugadores mencionados en el informe arbitral recibirán dos fechas de suspensión, que comenzarán a regir en la temporada 2026. Los sancionados son: Fernando Muslera, Agustín Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Lucas Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain. Para Núñez, quien portó la cinta de capitán por ausencia de los referentes habituales, también habrá una prohibición de ejercer ese rol durante tres meses.
El club platense recibió, además, una multa equivalente al valor de 4000 entradas. Tras conocerse la resolución, Estudiantes emitió un comunicado en el que informó que ya analiza las vías de apelación y expresó un respaldo absoluto a Verón, Núñez y todo el plantel.
La institución señaló que evaluará los pasos a seguir en defensa de sus intereses y remarcó que continuará acompañando a sus integrantes mientras avanza el proceso administrativo.
