El presidente Javier Milei encabezaba este martes desde las 10 una nueva reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, en el marco de una agenda con la que el Ejecutivo busca incrementar la frecuencia de los encuentros entre el mandatario y sus principales funcionarios.

Según fuentes gubernamentales citadas por Infobae, la intención es avanzar hacia reuniones semanales. Por el momento, esa modalidad fue comunicada por funcionarios del entorno presidencial y no mediante un anuncio institucional específico. Se trata de la segunda convocatoria de este tipo realizada por Milei en un período de ocho días.

Antes del encuentro, Milei explicó en declaraciones a El Observador que la reunión incluiría un repaso de los principales avances de cada ministerio. Además, anticipó que sería más breve que otros encuentros realizados durante su administración.

Entre los asuntos mencionados por el propio Presidente aparece también la situación internacional. En particular, Milei adelantó que analizaría las recientes declaraciones de Donald Trump relacionadas con la posición de Estados Unidos respecto de la cuestión Malvinas. El mandatario argentino calificó esas expresiones como un acontecimiento relevante para el reclamo nacional, aunque hasta ahora no hubo una modificación formal de la política estadounidense sobre el conflicto.

Por otro lado, medios nacionales señalaron distintos temas que podrían integrar las conversaciones internas. TN puso el foco en la estrategia del Gobierno para defender públicamente su programa económico y mejorar la comunicación de la gestión. El Cronista mencionó entre las prioridades el Presupuesto 2027, el denominado Súper RIGI y la agenda legislativa, mientras MDZ destacó la discusión sobre la reforma electoral y una eventual eliminación de las PASO. Estos posibles contenidos deben considerarse versiones no confirmadas del temario completo.

Entre los asistentes se encontraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva, Carlos Presti, Mario Lugones, Pablo Quirno y Juan Bautista Mahiques, además de Martín Menem, Patricia Bullrich y Santiago Caputo, entre otros integrantes del oficialismo.

Luis Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, no participaron debido a un viaje a Estados Unidos vinculado al G20 de Finanzas.

La jornada continuará durante la tarde. A las 13 está prevista una nueva reunión de la Mesa Política encabezada por Karina Milei y, posteriormente, a las 15, el vocero presidencial Adrián Ravier tiene programada una conferencia de prensa.

Las próximas semanas permitirán determinar si la mayor frecuencia de estas reuniones queda definitivamente incorporada al funcionamiento del Gobierno y qué lugar ocupará frente a la Mesa Política, que ya mantiene encuentros periódicos para analizar la agenda legislativa y partidaria.