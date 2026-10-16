El presidente Javier Milei concluyó este viernes 16 de octubre su visita a Estados Unidos y se prepara para una nueva serie de compromisos oficiales e internacionales. Tras permanecer aproximadamente 36 horas en Washington, el mandatario tiene previstas actividades vinculadas con el sector energético argentino y una nueva visita a España.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el jefe de Estado estuvo acompañado durante su estadía por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

Una distinción empresarial y encuentros en Washington

Durante su paso por la capital estadounidense, Milei recibió el reconocimiento denominado «Campeón Mundial de la Libre Empresa», otorgado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Además, participó de una actividad relacionada con la presidencia argentina de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

En ese encuentro estuvieron presentes, según la información difundida, el embajador argentino Alec Oxenford, Marcelo Mindlin, el secretario de Energía estadounidense Chris Wright y el enviado especial Yehuda Kaploun.

También se presentó la muestra digital «Argentina y el Holocausto», desarrollada en coordinación con el Museo del Holocausto de Buenos Aires.

Neuquén será la próxima escala de su agenda

De regreso en Argentina, el presidente tiene previsto viajar el lunes 19 de octubre a Neuquén para participar de la jornada inaugural de Argentina Oil & Gas Patagonia 2026.

La actividad reunirá a representantes de empresas petroleras y referentes de la industria energética. De acuerdo con la agenda difundida, el gobernador Rolando Figueroa recibirá al mandatario en el Aeropuerto Internacional Presidente Perón.

La visita se desarrollará en un contexto de inversiones y proyectos vinculados con la explotación de hidrocarburos, particularmente en Vaca Muerta.

España, el siguiente destino internacional

La agenda internacional continuará en Madrid, donde Milei tiene prevista una conferencia junto al economista español Jesús Huerta de Soto para el miércoles 21 de octubre.

Según Noticias Argentinas, el viaje se desarrollará en un contexto de actividad política española. Sin embargo, la información sobre supuestas elecciones presidenciales anticipadas en noviembre requiere verificación independiente.

También existen diferencias en las fechas de partida informadas: la publicación menciona tanto el 19 como el 20 de octubre. Por ese motivo, el cronograma definitivo permanece pendiente de confirmación.

El vocero presidencial Adrián Ravier, citado por la agencia, señaló que el viaje cuenta con una agenda programada y que los detalles serán comunicados oportunamente.

Catamarca aparece en el calendario presidencial

Para el 29 de octubre está prevista una visita a Catamarca, donde Milei analizaría proyectos relacionados con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

De concretarse todas las actividades anunciadas, el mandatario combinará durante las próximas dos semanas encuentros internacionales con compromisos vinculados con inversiones y desarrollo energético en Argentina.

Por el momento, resta conocer la confirmación oficial de los horarios, la composición de las próximas comitivas y el detalle de las reuniones previstas en España.