La derrota electoral no siempre se explica únicamente por los números, la economía o las estrategias de campaña. En ocasiones, también responde a una distancia creciente entre quienes ejercen la representación política y aquellos a quienes dicen representar.

Esa es la reflexión que plantea el licenciado Jorge Abello Vaca en su columna «La soberbia, mejor aliada de Milei», donde analiza el presente del peronismo y advierte sobre las consecuencias de no revisar determinadas prácticas de su dirigencia.

Para el autor, uno de los problemas centrales es la dificultad de algunos sectores políticos para reconocer que la confianza de los ciudadanos no constituye un patrimonio permanente. Por el contrario, considera que debe renovarse mediante decisiones, comportamientos y una relación sostenida con la sociedad.

El voto como expresión de descontento

Uno de los puntos centrales del análisis es la interpretación del triunfo presidencial de Javier Milei en 2023.

Abello Vaca sostiene que una parte de quienes acompañaron electoralmente al actual mandatario no necesariamente compartía la totalidad de sus propuestas ideológicas, sino que buscaba expresar su descontento con las alternativas políticas tradicionales.

Se trata de una interpretación del comportamiento electoral que requiere distinguir entre los distintos motivos que pudieron influir en el voto.

Desde esa perspectiva, el autor advierte que sería un error considerar que ese respaldo necesariamente desaparecerá con el paso del tiempo.

Por el contrario, entiende que la continuidad de determinadas conductas dentro de la oposición podría fortalecer las posibilidades electorales del oficialismo.

La autocrítica como condición para recuperar confianza

La columna también cuestiona las explicaciones que atribuyen los resultados electorales a una supuesta incomprensión de los votantes.

Según Abello Vaca, responsabilizar a la ciudadanía por sus decisiones, sin revisar previamente los errores de conducción, representa una forma de soberbia política.

En ese marco, plantea que el peronismo necesita revisar sus divisiones internas, sus mecanismos de representación y el comportamiento de sus principales dirigentes.

El autor no desconoce la trayectoria histórica del movimiento ni su influencia en la política argentina. Sin embargo, considera que esos antecedentes resultan insuficientes si no están acompañados por una renovación de prácticas y propuestas.

El desafío de construir una alternativa

Otro aspecto del planteo está relacionado con la capacidad de escuchar las demandas sociales.

Para Abello Vaca, recuperar la confianza requiere reconocer errores, comprender los cambios en las expectativas ciudadanas y abandonar la idea de que determinados sectores del electorado tienen una obligación histórica de acompañar a un espacio político.

Su reflexión también alcanza al vínculo entre dirigentes y ciudadanos: entiende que la representación debe construirse a partir del contacto con la realidad cotidiana y no únicamente mediante discursos o referencias al pasado.

La columna concluye con una advertencia electoral. Si el peronismo no consigue revisar sus prácticas y reconstruir su relación con la ciudadanía, podría facilitar la continuidad de Milei en el poder.

No se trata de un pronóstico confirmado, sino de la hipótesis política que desarrolla el autor: una oposición que no reconoce sus propios errores puede terminar fortaleciendo al gobierno que pretende reemplazar.